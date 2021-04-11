شؤون فلسطينية

الطقس: استمرار الأجواء الباردة في فلسطين

الطقس: استمرار الأجواء الباردة في فلسطين
رام الله - دنيا الوطن
يستمر الجو غائما جزئيا إلى غائم وبارداًخاصة  فوق المناطق الجبلية ، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة  مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام بحدود 5-7 درجات مئوية، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

هذه الليلة : يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم وبارداً إلى شديد البرودة ، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية والرياح غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج .

الأثنين 2021/04/12 يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم ، و يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا خاصة  فوق المناطق الجبلية ودرجات الحرارة تبقى اقل من معدلها السنوي العام بحدود 4-6 وتكون فرصة ضعيفة لسقوط امطار خفيفة  متفرقة فوق بعض المناطق حتى ساعات المساء وفي ساعات الليل تميل الأجواء للاستقرار، والرياح  جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

الثلاثاء 2021/04/13 يكون الجو غائما جزئيا الى صاف ،ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها اقل من معدلها السنوي العام ويصبح الجو باردا نسبيا في المناطق الجبلية معتدلاً في بقية المناطق ، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج .

 الأربعاء 2021/04/14 يكون الجو غائما جزئيا الى صاف ،ويطرأ ارتفاع  ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بقليل ويصبح الجو لطيفا في معظم المناطق حارا نسبيا في الأغوار ، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج .

أخبار ذات صلة

الاحتلال يعتقل ثلاثة شبان من حرملة شرق بيت لحم

الاحتلال يعتقل ثلاثة شبان من حرملة شرق بيت لحم

تعرف على أسعار الدجاج والخضروات في أسواق غزة

تعرف على أسعار الدجاج والخضروات في أسواق غزة

الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين وسط مواجهات في العيسوية

الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين وسط مواجهات في العيسوية

إصابة عشرات المواطنين بالاختناق في بيت أمر شمال الخليل

إصابة عشرات المواطنين بالاختناق في بيت أمر شمال الخليل

&#34;انخفاض الدولار&#34; طالع أسعار العملات أمام الشيكل

"انخفاض الدولار" طالع أسعار العملات أمام الشيكل

بالأسماء.. داخلية غزة تعلن وصول كشف &#34;تنسيقات مصرية&#34; للسفر يوم الاثنين

بالأسماء.. داخلية غزة تعلن وصول كشف "تنسيقات مصرية" للسفر يوم الاثنين

جامعة فلسطين تصدر بياناً حول الدوام ليوم غدٍ الأحد والامتحانات النصفية المؤجلة

جامعة فلسطين تصدر بياناً حول الدوام ليوم غدٍ الأحد والامتحانات النصفية المؤجلة

نقابة المحامين تقرر مقاطعة الهيئات التي استحدثتها السلطة

نقابة المحامين تقرر مقاطعة الهيئات التي استحدثتها السلطة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل ثلاثة شبان من حرملة شرق بيت لحم

الاحتلال يعتقل ثلاثة شبان من حرملة شرق بيت لحم

الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين وسط مواجهات في العيسوية

الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين وسط مواجهات في العيسوية

جامعة فلسطين تصدر بياناً حول الدوام ليوم غدٍ الأحد والامتحانات النصفية المؤجلة

جامعة فلسطين تصدر بياناً حول الدوام ليوم غدٍ الأحد والامتحانات النصفية المؤجلة

نقابة المحامين تقرر مقاطعة الهيئات التي استحدثتها السلطة

نقابة المحامين تقرر مقاطعة الهيئات التي استحدثتها السلطة

مستوطنون يحاولون السيطرة على قطعة أرض تربط بين البيوت المسربة في سلوان

مستوطنون يحاولون السيطرة على قطعة أرض تربط بين البيوت المسربة في سلوان

التنمية تدعو لفتح تحقيق بجريمة الاحتلال ضد الطفل البطش بفقد عينه

التنمية تدعو لفتح تحقيق بجريمة الاحتلال ضد الطفل البطش بفقد عينه

مصطفى البرغوثي: نرفض أي تدخلات خارجية في الانتخابات الفلسطينية

مصطفى البرغوثي: نرفض أي تدخلات خارجية في الانتخابات الفلسطينية

الشرطة البحرية تُغلق البحر أمام الصيادين لسوء الأحوال الجوية

الشرطة البحرية تُغلق البحر أمام الصيادين لسوء الأحوال الجوية

منوعات

شاهد: ماذا رد الطيار المفصول على محمد رمضان بعد قضية التعويض

شاهد: ماذا رد الطيار المفصول على محمد رمضان بعد قضية التعويض

شاهد: بسبب آخر ظهور لهما.. أحمد زاهر وابنته ليلى يتعرضوا للانتقاد اللاذع

شاهد: بسبب آخر ظهور لهما.. أحمد زاهر وابنته ليلى يتعرضوا للانتقاد اللاذع

شاهد: ريهام حجاج &#34; أنا مخي جزمة&#34;.. ما القصة ؟

شاهد: ريهام حجاج " أنا مخي جزمة".. ما القصة ؟

شاهد: محمد كارتر يثير الجدل والحيرة حول انفصاله عن شيماء سيف

شاهد: محمد كارتر يثير الجدل والحيرة حول انفصاله عن شيماء سيف

شاهد: بعد طلاقها على الهواء.. هند البلوشي تعلن عن حملها

شاهد: بعد طلاقها على الهواء.. هند البلوشي تعلن عن حملها

هل تسبب الأمير هاري و ميغان ماركل بوفاة الأمير فيليب ؟

هل تسبب الأمير هاري و ميغان ماركل بوفاة الأمير فيليب ؟

هل ترك سيف نبيل الغناء و اتجه للتمثيل ؟

هل ترك سيف نبيل الغناء و اتجه للتمثيل ؟

شاهد: داليا مبارك تتعرّض للتنمّر القاسي.. والجمهور &#34;حمار&#34;.. ما القصة ؟

شاهد: داليا مبارك تتعرّض للتنمّر القاسي.. والجمهور "حمار".. ما القصة ؟

شاهد: روان بن حسين تعتذر لزوجها وتعترف بالندم

شاهد: روان بن حسين تعتذر لزوجها وتعترف بالندم

شاهد: أبلة فاهيتا تخطف الأنظار بالإطلالة الجديدة.. هل أصبحت عارضة الأزياء ؟

شاهد: أبلة فاهيتا تخطف الأنظار بالإطلالة الجديدة.. هل أصبحت عارضة الأزياء ؟

عربي

الصحة الأردنية: تسجيل 62 وفاة و3145 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الصحة الأردنية: تسجيل 62 وفاة و3145 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

السودان: &#34;إجراء عاجل&#34; تحسبا لملء سد النهضة

السودان: "إجراء عاجل" تحسبا لملء سد النهضة

السيسي: القضية الفلسطينية محورية للعالم العربي ونبذل الجهود لتطبيق حل الدولتين

السيسي: القضية الفلسطينية محورية للعالم العربي ونبذل الجهود لتطبيق حل الدولتين

السعودية تعدم ثلاثة من عسكرييها بتهمة &#34;التعاون مع العدو&#34;

السعودية تعدم ثلاثة من عسكرييها بتهمة "التعاون مع العدو"