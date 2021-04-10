بالأسماء.. داخلية غزة تعلن وصول كشف "تنسيقات مصرية" للسفر يوم الاثنين

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، مساء اليوم السبت، عن وصول كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم الإثنين.





وطالبت الهيئة، في تصريح لها نشر على موقع الوزارة الالكتروني، المسافرين التوجه؛ لإجراء فحص (كورونا) بدءاً من الساعة 9 صباح غدٍ الأحد في المراكز الصحية المعلن عنها سابقا في جميع المحافظات.





ودعت الهيئة المسافرين، التواجد عند الساعة 8:00 صباح الإثنين، في الصالة الخارجية لمعبر رفح، لتسهيل سفرهم.













رام الله - دنيا الوطن