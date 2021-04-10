جامعة فلسطين تصدر بياناً حول الدوام ليوم غدٍ الأحد والامتحانات النصفية المؤجلة





في السياق، أكدت الشؤون الأكاديمية في الجامعة، عقد الامتحانات النصفية المؤجلة للفصل الدراسي الثاني 2020 - 2021، يوم الاثنين 19 نيسان/ أبريل 2021، حسب الجدول على الرابط التالي:

طالع جدول الامتحانات النصفية المؤجلة





رام الله - دنيا الوطنأعلنت جامعة فلسطين، استمرار الدوام الجزئي، بدءاً من يوم غدٍ الأحد؛ لتقديم الخدمات الإدارية الخاصة بالقبول والتسجيل وشؤون الطلبة والدائرة المالية بالجامعة.وأشارت الجامعة في بيان صحفي، نشرته مساء اليوم السبت، على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، إلى أن الدوام سيكوم الساعة الثامنة والنصف حتى الساعة الثانية.