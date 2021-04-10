العبادلة: 25% المصابين بـ(كورونا) لا تظهر عليهم الاعراض وننتظر وصول اللقاحات أواخر الشهر الجاري

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رام الله - دنيا الوطن

أكد الدكتور رامي العبادلة، مدير وحدة مكافحة العدوى والسلامة في وزارة الصحة الفلسطينية بقطاع غزة، أن بين 15 إلى 25% من إجمالي المصابين لا تظهر عليهم أعراض فيروس (كورونا)، لافتا إلى أنهم يمثلون ربع المصابين، ومعظمهم من الأطفال والشباب على عكس كبار السن.



وقال العبادلة في تصريحات له، مساء اليوم السبت: "هناك زيادة في أعداد الإصابات الحرجة والخطيرة، والعدد يعتمد على المصابين الذين أجروا فحوصات"، متوقعا أن تكون ذروة الإصابات حتى يوم 20 نيسان/ أبريل، منوها في الوقت ذاته إلى أن ذلك يبقى توقعات، وفق وكالة (الرأي).



وفي السياق، أشار مدير وحدة مكافحة العدوى والسلامة في وزارة الصحة بغزة، إلى أن أي إجراءات يجب أن يمر عليها 14 يوماً على الأقل حتى تظهر النتائج، لافتا إلى أنه كلما امتد وقت الإصابة يكون نسبة الإيجابي أعلى، وكلما كن تاريخ الإصابة حديثا تكون دقة الفحص أقل.



وقال العبادلة: "العينات التي يتم الحصول عليها، نقوم بحفظها، وتم التوجيه بضرورة الفحص السريع والتأخير كان بسبب خلل فني وتم تجاوزه"، مضيفا: "تم اقتصار العينات على كبار السن او الذين ظهرت عليهم الأعراض المرضية".



واوضح أن اللقاحات باتت قليلة جدا، وأصبح وفق الأولويات، منوها إلى أنه من حصل على الجرعة الأولى سيحصل على الثانية، لافتا إلى أنه يتم انتظار وصول دفعات جديدة من اللقاحات أواخر الشهر الجاري.