لجنة الانتخابات المركزية تتحدث عن الاعتراضات التي استقبلتها



وأكد طعم الله، أن الاعتراضات قدمت في اللحظات الأخيرة، لافتا إلى أن غالبيتها الساحقة تمت دراستها والانتهاء منها.



رام الله - دنيا الوطنأكد فريد طعم الله، الناطق باسم لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، أنه تم تقديم 231 اعتراضا الى لجنة الانتخابات المركزية، إما من قبل الفصائل أو المواطنين، لافتا إلى أن اللجنة بجزء كبير منها.وقالت طعم الله في تصريحات لإذاعة (صوت القدس)، مساء اليوم السبت: "من لا يعجبه قرار اللجنة يمكن له الطعن في القرار لدى محكمة الانتخابات"، مضيفا: "الاعتراضات كانت في معظمها إما على الاستقالات من الوظيفة، او المحكوميات، أو الإقامة، أو ترتيب المرشحين داخل القائمة".وأشار المتحدث باسم لجنة الانتخابات، إلى أن الاعتراضات جزء من العملية الانتخابية، وهذا حق كفله القانون للمرشحين، منوها في الوقت ذاته إلى أنه ليس بالضرورة استلام اللجنة للاعتراض أي قبوله، فكل ما يفصل بين المعترضين هو قانون الانتخابات.