عاجل

  • هدف أول لريال مدريد بالدقيقة 13 عن طريق كريم بنزيمة

شؤون فلسطينية

لجنة الانتخابات المركزية تتحدث عن الاعتراضات التي استقبلتها

لجنة الانتخابات المركزية تتحدث عن الاعتراضات التي استقبلتها
رام الله - دنيا الوطن
أكد فريد طعم الله، الناطق باسم لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، أنه تم تقديم 231 اعتراضا الى لجنة الانتخابات المركزية، إما من قبل الفصائل أو المواطنين، لافتا إلى أن اللجنة بجزء كبير منها.

وقالت طعم الله في تصريحات لإذاعة (صوت القدس)، مساء اليوم السبت: "من لا يعجبه قرار اللجنة يمكن له الطعن في القرار لدى محكمة الانتخابات"، مضيفا: "الاعتراضات كانت في معظمها إما على الاستقالات من الوظيفة، او المحكوميات، أو الإقامة، أو ترتيب المرشحين داخل القائمة".

وأشار المتحدث باسم لجنة الانتخابات، إلى أن الاعتراضات جزء من العملية الانتخابية، وهذا حق كفله القانون للمرشحين، منوها في الوقت ذاته إلى أنه ليس بالضرورة استلام اللجنة للاعتراض أي قبوله، فكل ما يفصل بين المعترضين هو قانون الانتخابات.

وأكد طعم الله، أن الاعتراضات قدمت في اللحظات الأخيرة، لافتا إلى أن غالبيتها الساحقة تمت دراستها والانتهاء منها.

أخبار ذات صلة

جامعة فلسطين تصدر بياناً حول الدوام ليوم غدٍ الأحد والامتحانات النصفية المؤجلة

جامعة فلسطين تصدر بياناً حول الدوام ليوم غدٍ الأحد والامتحانات النصفية المؤجلة

نقابة المحامين تقرر مقاطعة الهيئات التي استحدثتها السلطة

نقابة المحامين تقرر مقاطعة الهيئات التي استحدثتها السلطة

العبادلة: 25% المصابين بـ(كورونا) لا تظهر عليهم الاعراض وننتظر وصول اللقاحات أواخر الشهر الجاري

العبادلة: 25% المصابين بـ(كورونا) لا تظهر عليهم الاعراض وننتظر وصول اللقاحات أواخر الشهر الجاري

مستوطنون يحاولون السيطرة على قطعة أرض تربط بين البيوت المسربة في سلوان

مستوطنون يحاولون السيطرة على قطعة أرض تربط بين البيوت المسربة في سلوان

التنمية تدعو لفتح تحقيق بجريمة الاحتلال ضد الطفل البطش بفقد عينه

التنمية تدعو لفتح تحقيق بجريمة الاحتلال ضد الطفل البطش بفقد عينه

مصطفى البرغوثي: نرفض أي تدخلات خارجية في الانتخابات الفلسطينية

مصطفى البرغوثي: نرفض أي تدخلات خارجية في الانتخابات الفلسطينية

الشرطة البحرية تُغلق البحر أمام الصيادين لسوء الأحوال الجوية

الشرطة البحرية تُغلق البحر أمام الصيادين لسوء الأحوال الجوية

مرصد فلكي فلسطيني يكشف تطورات حول تحريات هلال شهر رمضان بالدول العربية

مرصد فلكي فلسطيني يكشف تطورات حول تحريات هلال شهر رمضان بالدول العربية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

نقابة المحامين تقرر مقاطعة الهيئات التي استحدثتها السلطة

نقابة المحامين تقرر مقاطعة الهيئات التي استحدثتها السلطة

مستوطنون يحاولون السيطرة على قطعة أرض تربط بين البيوت المسربة في سلوان

مستوطنون يحاولون السيطرة على قطعة أرض تربط بين البيوت المسربة في سلوان

التنمية تدعو لفتح تحقيق بجريمة الاحتلال ضد الطفل البطش بفقد عينه

التنمية تدعو لفتح تحقيق بجريمة الاحتلال ضد الطفل البطش بفقد عينه

مصطفى البرغوثي: نرفض أي تدخلات خارجية في الانتخابات الفلسطينية

مصطفى البرغوثي: نرفض أي تدخلات خارجية في الانتخابات الفلسطينية

الخارجية تدين جريمة إعدام عين الطفل البطش وتطالب بتوفير الحماية الدولية لشعبنا

الخارجية تدين جريمة إعدام عين الطفل البطش وتطالب بتوفير الحماية الدولية لشعبنا

انتهاء الاستعدادات لاستقبال شهر رمضان بالأقصى ضمن الإجراءات الوقائية

انتهاء الاستعدادات لاستقبال شهر رمضان بالأقصى ضمن الإجراءات الوقائية

نقابة الأطباء: فعالياتنا الاحتجاجية مستمرة.. هذا ما سيشهد يومي الاحد والاثنين

نقابة الأطباء: فعالياتنا الاحتجاجية مستمرة.. هذا ما سيشهد يومي الاحد والاثنين

منوعات

شاهد: ماذا رد الطيار المفصول على محمد رمضان بعد قضية التعويض

شاهد: ماذا رد الطيار المفصول على محمد رمضان بعد قضية التعويض

شاهد: بسبب آخر ظهور لهما.. أحمد زاهر وابنته ليلى يتعرضوا للانتقاد اللاذع

شاهد: بسبب آخر ظهور لهما.. أحمد زاهر وابنته ليلى يتعرضوا للانتقاد اللاذع

شاهد: ريهام حجاج &#34; أنا مخي جزمة&#34;.. ما القصة ؟

شاهد: ريهام حجاج " أنا مخي جزمة".. ما القصة ؟

شاهد: محمد كارتر يثير الجدل والحيرة حول انفصاله عن شيماء سيف

شاهد: محمد كارتر يثير الجدل والحيرة حول انفصاله عن شيماء سيف

شاهد: بعد طلاقها على الهواء.. هند البلوشي تعلن عن حملها

شاهد: بعد طلاقها على الهواء.. هند البلوشي تعلن عن حملها

هل تسبب الأمير هاري و ميغان ماركل بوفاة الأمير فيليب ؟

هل تسبب الأمير هاري و ميغان ماركل بوفاة الأمير فيليب ؟

هل ترك سيف نبيل الغناء و اتجه للتمثيل ؟

هل ترك سيف نبيل الغناء و اتجه للتمثيل ؟

شاهد: داليا مبارك تتعرّض للتنمّر القاسي.. والجمهور &#34;حمار&#34;.. ما القصة ؟

شاهد: داليا مبارك تتعرّض للتنمّر القاسي.. والجمهور "حمار".. ما القصة ؟

شاهد: روان بن حسين تعتذر لزوجها وتعترف بالندم

شاهد: روان بن حسين تعتذر لزوجها وتعترف بالندم

شاهد: أبلة فاهيتا تخطف الأنظار بالإطلالة الجديدة.. هل أصبحت عارضة الأزياء ؟

شاهد: أبلة فاهيتا تخطف الأنظار بالإطلالة الجديدة.. هل أصبحت عارضة الأزياء ؟

عربي

الصحة الأردنية: تسجيل 62 وفاة و3145 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الصحة الأردنية: تسجيل 62 وفاة و3145 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

السيسي: القضية الفلسطينية محورية للعالم العربي ونبذل الجهود لتطبيق حل الدولتين

السيسي: القضية الفلسطينية محورية للعالم العربي ونبذل الجهود لتطبيق حل الدولتين

السعودية تعدم ثلاثة من عسكرييها بتهمة &#34;التعاون مع العدو&#34;

السعودية تعدم ثلاثة من عسكرييها بتهمة "التعاون مع العدو"

الكشف عن اقتراح تلقته السودان من إثيوبيا بشأن سد النهضية

الكشف عن اقتراح تلقته السودان من إثيوبيا بشأن سد النهضية