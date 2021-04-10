عاجل

  • هدف أول لريال مدريد بالدقيقة 13 عن طريق كريم بنزيمة

شؤون فلسطينية

التنمية تدعو لفتح تحقيق بجريمة الاحتلال ضد الطفل البطش بفقد عينه

التنمية تدعو لفتح تحقيق بجريمة الاحتلال ضد الطفل البطش بفقد عينه
رام الله - دنيا الوطن
أكد وزير التنمية الاجتماعية، د. أحمد مجدلاني على أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ما زالت تستهدف الطفولة في دولة فلسطين بجرائم وحشية وباستهداف مباشر.

و قال الوزير مجدلاني: "اليوم تسجل جريمة جديدة وبشعة بحق الطفولة الفلسطينية حيث فقأ الاحتلال عين الطفل "عز نضال البطش 13 عاما جراء اطلاق النار عليه اثناء تواجده داخل محل لبيع الخضار في الخليل"، حيث طالب كافة المؤسسات الدولية والإنسانية والحقوقية بفتح تحقيق بالجريمة.

و أضاف" سوف تراسل الوزارة كافة مؤسسات حقوق الانسان والمؤسسات العاملة بمجال الطفولة بهذا الخصوص، مؤكدا أن الاحتلال يريد أن يطفئ عين الحقيقة عبر استهداف الأطفال في يوم الطفل الفلسطيني، مطالباً كل المؤسسات التي تعنى بالطفل بالتدخل العاجل من أجل الضغط على الاحتلال للالتزام بالاتفاقيات التي تكفل الحماية للطفل الفلسطيني الذي تُنتهك حقوقه كل يوم".

أخبار ذات صلة

جامعة فلسطين تصدر بياناً حول الدوام ليوم غدٍ الأحد والامتحانات النصفية المؤجلة

جامعة فلسطين تصدر بياناً حول الدوام ليوم غدٍ الأحد والامتحانات النصفية المؤجلة

نقابة المحامين تقرر مقاطعة الهيئات التي استحدثتها السلطة

نقابة المحامين تقرر مقاطعة الهيئات التي استحدثتها السلطة

العبادلة: 25% المصابين بـ(كورونا) لا تظهر عليهم الاعراض وننتظر وصول اللقاحات أواخر الشهر الجاري

العبادلة: 25% المصابين بـ(كورونا) لا تظهر عليهم الاعراض وننتظر وصول اللقاحات أواخر الشهر الجاري

مستوطنون يحاولون السيطرة على قطعة أرض تربط بين البيوت المسربة في سلوان

مستوطنون يحاولون السيطرة على قطعة أرض تربط بين البيوت المسربة في سلوان

لجنة الانتخابات المركزية تتحدث عن الاعتراضات التي استقبلتها

لجنة الانتخابات المركزية تتحدث عن الاعتراضات التي استقبلتها

مصطفى البرغوثي: نرفض أي تدخلات خارجية في الانتخابات الفلسطينية

مصطفى البرغوثي: نرفض أي تدخلات خارجية في الانتخابات الفلسطينية

الشرطة البحرية تُغلق البحر أمام الصيادين لسوء الأحوال الجوية

الشرطة البحرية تُغلق البحر أمام الصيادين لسوء الأحوال الجوية

مرصد فلكي فلسطيني يكشف تطورات حول تحريات هلال شهر رمضان بالدول العربية

مرصد فلكي فلسطيني يكشف تطورات حول تحريات هلال شهر رمضان بالدول العربية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

نقابة المحامين تقرر مقاطعة الهيئات التي استحدثتها السلطة

نقابة المحامين تقرر مقاطعة الهيئات التي استحدثتها السلطة

مستوطنون يحاولون السيطرة على قطعة أرض تربط بين البيوت المسربة في سلوان

مستوطنون يحاولون السيطرة على قطعة أرض تربط بين البيوت المسربة في سلوان

التنمية تدعو لفتح تحقيق بجريمة الاحتلال ضد الطفل البطش بفقد عينه

التنمية تدعو لفتح تحقيق بجريمة الاحتلال ضد الطفل البطش بفقد عينه

مصطفى البرغوثي: نرفض أي تدخلات خارجية في الانتخابات الفلسطينية

مصطفى البرغوثي: نرفض أي تدخلات خارجية في الانتخابات الفلسطينية

الخارجية تدين جريمة إعدام عين الطفل البطش وتطالب بتوفير الحماية الدولية لشعبنا

الخارجية تدين جريمة إعدام عين الطفل البطش وتطالب بتوفير الحماية الدولية لشعبنا

انتهاء الاستعدادات لاستقبال شهر رمضان بالأقصى ضمن الإجراءات الوقائية

انتهاء الاستعدادات لاستقبال شهر رمضان بالأقصى ضمن الإجراءات الوقائية

نقابة الأطباء: فعالياتنا الاحتجاجية مستمرة.. هذا ما سيشهد يومي الاحد والاثنين

نقابة الأطباء: فعالياتنا الاحتجاجية مستمرة.. هذا ما سيشهد يومي الاحد والاثنين

منوعات

شاهد: ماذا رد الطيار المفصول على محمد رمضان بعد قضية التعويض

شاهد: ماذا رد الطيار المفصول على محمد رمضان بعد قضية التعويض

شاهد: بسبب آخر ظهور لهما.. أحمد زاهر وابنته ليلى يتعرضوا للانتقاد اللاذع

شاهد: بسبب آخر ظهور لهما.. أحمد زاهر وابنته ليلى يتعرضوا للانتقاد اللاذع

شاهد: ريهام حجاج &#34; أنا مخي جزمة&#34;.. ما القصة ؟

شاهد: ريهام حجاج " أنا مخي جزمة".. ما القصة ؟

شاهد: محمد كارتر يثير الجدل والحيرة حول انفصاله عن شيماء سيف

شاهد: محمد كارتر يثير الجدل والحيرة حول انفصاله عن شيماء سيف

شاهد: بعد طلاقها على الهواء.. هند البلوشي تعلن عن حملها

شاهد: بعد طلاقها على الهواء.. هند البلوشي تعلن عن حملها

هل تسبب الأمير هاري و ميغان ماركل بوفاة الأمير فيليب ؟

هل تسبب الأمير هاري و ميغان ماركل بوفاة الأمير فيليب ؟

هل ترك سيف نبيل الغناء و اتجه للتمثيل ؟

هل ترك سيف نبيل الغناء و اتجه للتمثيل ؟

شاهد: داليا مبارك تتعرّض للتنمّر القاسي.. والجمهور &#34;حمار&#34;.. ما القصة ؟

شاهد: داليا مبارك تتعرّض للتنمّر القاسي.. والجمهور "حمار".. ما القصة ؟

شاهد: روان بن حسين تعتذر لزوجها وتعترف بالندم

شاهد: روان بن حسين تعتذر لزوجها وتعترف بالندم

شاهد: أبلة فاهيتا تخطف الأنظار بالإطلالة الجديدة.. هل أصبحت عارضة الأزياء ؟

شاهد: أبلة فاهيتا تخطف الأنظار بالإطلالة الجديدة.. هل أصبحت عارضة الأزياء ؟

عربي

الصحة الأردنية: تسجيل 62 وفاة و3145 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الصحة الأردنية: تسجيل 62 وفاة و3145 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

السيسي: القضية الفلسطينية محورية للعالم العربي ونبذل الجهود لتطبيق حل الدولتين

السيسي: القضية الفلسطينية محورية للعالم العربي ونبذل الجهود لتطبيق حل الدولتين

السعودية تعدم ثلاثة من عسكرييها بتهمة &#34;التعاون مع العدو&#34;

السعودية تعدم ثلاثة من عسكرييها بتهمة "التعاون مع العدو"

الكشف عن اقتراح تلقته السودان من إثيوبيا بشأن سد النهضية

الكشف عن اقتراح تلقته السودان من إثيوبيا بشأن سد النهضية