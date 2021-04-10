التنمية تدعو لفتح تحقيق بجريمة الاحتلال ضد الطفل البطش بفقد عينه

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رام الله - دنيا الوطن

أكد وزير التنمية الاجتماعية، د. أحمد مجدلاني على أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ما زالت تستهدف الطفولة في دولة فلسطين بجرائم وحشية وباستهداف مباشر.



و قال الوزير مجدلاني: "اليوم تسجل جريمة جديدة وبشعة بحق الطفولة الفلسطينية حيث فقأ الاحتلال عين الطفل "عز نضال البطش 13 عاما جراء اطلاق النار عليه اثناء تواجده داخل محل لبيع الخضار في الخليل"، حيث طالب كافة المؤسسات الدولية والإنسانية والحقوقية بفتح تحقيق بالجريمة.



و أضاف" سوف تراسل الوزارة كافة مؤسسات حقوق الانسان والمؤسسات العاملة بمجال الطفولة بهذا الخصوص، مؤكدا أن الاحتلال يريد أن يطفئ عين الحقيقة عبر استهداف الأطفال في يوم الطفل الفلسطيني، مطالباً كل المؤسسات التي تعنى بالطفل بالتدخل العاجل من أجل الضغط على الاحتلال للالتزام بالاتفاقيات التي تكفل الحماية للطفل الفلسطيني الذي تُنتهك حقوقه كل يوم".