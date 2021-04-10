الشرطة البحرية تُغلق البحر أمام الصيادين لسوء الأحوال الجوية

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رام الله - دنيا الوطن

أصدرت الشرطة البحرية في قطاع غزة، مساء اليوم السبت، تصريحاً، حول عمل الصيادين الفلسطينيين في بحر القطاع.



وأعلنت الشرطة البحرية، أنها أغلقت البحر أمام الصيادين، مرجعة ذلك لسوء الأحوال الجوية التي يشهدها قطاع غزة، بحسب ما جاء على موقع وكالة (الرأي).