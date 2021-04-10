مرصد فلكي فلسطيني يكشف تطورات حول تحريات هلال شهر رمضان بالدول العربية

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رام الله - دنيا الوطن

قال مرصد فلسطين الفلكي: "ستتحرى معظم الدول العربية والإسلامية هلال شهر رمضان، مساء يوم الاثنين المُقبل 12/4/2021، وسيولد الهلال في ذات اليوم الساعة 5:31 صباحاً بتوقيت القدس".



وأضاف المرصد في تصريح وصل "دنيا الوطن": "وفقاً للحسابات الفلكية الخاصة بمدينة القدس ليوم التحري، ستغرب الشمس الساعة 7:06 في حين سيغرب القمر عند الساعة 7:28 وبالتالي سيمكث الهلال بعد غروب الشمس (22 دقيقة) وسيكون عمره حينها (13 ساعة و 35 دقيقة) وإضاءته (0.3%) بارتفاع 3 درجات عن الأفق وباستطالة مقدارها 6 درجات".



وأشار المرصد، إلى أنه بحسب هذه المعطيات فإن رؤية الهلال مساء الاثنين "غير ممكنة" سواء بالعين المجردة او التلسكوب في معظم الدول الإسلامية بسبب قلة اضاءته وقربه من الأفق، في حين ستكون رؤية الهلال ممكنة باستخدام التلسكوب فقط وبصعوبة في مناطق واسعة من قارة افريقيا كأجزاء من السودان وليبيا والجزائر ومن المغرب وموريتانيا".



وفي السياق، قال المرصد: "لأن هناك إمكانية لرؤية الهلال من أجزاء من العالم الإسلامي يوم الإثنين، فمن المتوقع أن يكون يوم الثلاثاء 13/4/2021 بداية شهر رمضان المبارك في معظم الدول الإسلامية".



وأضاف: "أما بالنسبة للدول التي تشترط الرؤية بالعين المجردة أو تشترط الرؤية المحلية مثل (عُمان والمغرب) سيبدأ فيها شهر رمضان المبارك يوم الأربعاء 14/4/202".



وتابع المرصد بقوله: "إن دول (العراق ومصر وتركيا وتونس) بدأت شهر شعبان يوم الأحد 14/3/2021 وعليه ستتحرى هلال شهر رمضان يوم الأحد 11/4/2021، وفي هذا اليوم سيغيب القمر قبل غروب الشمس وسيحدث الاقتران فجر يوم الاثنين، أي أن رؤية الهلال مستحيلة بعد غروب شمس يوم الأحد وعليه ستبدأ شهر رمضان المبارك يوم الثلاثاء 13/4/2021".