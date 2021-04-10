الخارجية تدين جريمة إعدام عين الطفل البطش وتطالب بتوفير الحماية الدولية لشعبنا

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رام الله - دنيا الوطن

دانت وزارة الخارجية والمغتربين، بأقسى العبارات الجريمة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي، بحق الطفل عز الدين البطش" 13 عاماً"، من الخليل، وإصابته بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في عينه، ما أفقده البصر بها.



وأكدت الخارجية في بيان لها، اليوم السبت، أنه لا حدود سياسية او قانونية او أخلاقية لعمليات القمع التي تمارسها قوات الاحتلال ضد المواطنين العزل، الذين يتعرضون لأبشع أشكال التنكيل.



وقالت: "إن جيش الاحتلال ارتكب أمس جريمة عندما أطلق الرصاص المعدني المغلف بالمطاط صوب الطفل البطش، وإصابته في عينه وهو داخل أحد المحال التجارية وسط مدينة الخليل، وسرقة النور منها، لتذكرنا هذه الجريمة البشعة بتلك التي ارتكبت بحق الصحفي معاذ عمارنة وغيره من المواطنين الذين تعرضوا لهذا الاعتداء العنصري الآثم".



كما حملت الخارجية سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة، معتبرة أن صمت المجتمع الدولي عليها يشجع على التمادي في ارتكاب مزيد من الجرائم والتنكيل العنيف بالمواطنين الفلسطينيين العزل.



وطالبت وزارة الخارجية والمغتربين بضرورة التحرك الدولي العاجل لتفعيل نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطيني من جهة، ومساءلة ومحاسبة قادة الاحتلال أمام المحاكم الدولية والوطنية.