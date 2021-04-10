عربي

الصحة الأردنية: تسجيل 62 وفاة و3145 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الصحة الأردنية: تسجيل 62 وفاة و3145 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم السبت، تسجيل 62 وفاة و3145 إصابة جديدة بفيروس (كورونا).

وقالت الوزارة في الموجز الإعلامي للحالة الوبائية في المملكة، إن عدد الوفيات الإجمالي ارتفع إلى 7708، فيما بلغ العدد الإجمالي للإصابات 662395 منذ بدء الجائحة، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

أخبار ذات صلة

السودان: &#34;إجراء عاجل&#34; تحسبا لملء سد النهضة

السودان: "إجراء عاجل" تحسبا لملء سد النهضة

السيسي: القضية الفلسطينية محورية للعالم العربي ونبذل الجهود لتطبيق حل الدولتين

السيسي: القضية الفلسطينية محورية للعالم العربي ونبذل الجهود لتطبيق حل الدولتين

السعودية تعدم ثلاثة من عسكرييها بتهمة &#34;التعاون مع العدو&#34;

السعودية تعدم ثلاثة من عسكرييها بتهمة "التعاون مع العدو"

الكشف عن اقتراح تلقته السودان من إثيوبيا بشأن سد النهضية

الكشف عن اقتراح تلقته السودان من إثيوبيا بشأن سد النهضية

البرلمان العربي: أمن السعودية يمثل عمقاً استراتيجياً ثابتاً بالأمن القومي العربي

البرلمان العربي: أمن السعودية يمثل عمقاً استراتيجياً ثابتاً بالأمن القومي العربي

لولاية خامسة.. انتخاب إسماعيل عمر جيلة رئيسا لجيبوتي

لولاية خامسة.. انتخاب إسماعيل عمر جيلة رئيسا لجيبوتي

اليوم.. مصر تعرض اكتشافها الجديد لـ &#34;أكبر مدينة فرعونية على الإطلاق&#34;

اليوم.. مصر تعرض اكتشافها الجديد لـ "أكبر مدينة فرعونية على الإطلاق"

تونس: مليون شخص سجلوا لتلقي اللقاح المضاد لـ (كورونا)

تونس: مليون شخص سجلوا لتلقي اللقاح المضاد لـ (كورونا)

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الخارجية تدين جريمة إعدام عين الطفل البطش وتطالب بتوفير الحماية الدولية لشعبنا

الخارجية تدين جريمة إعدام عين الطفل البطش وتطالب بتوفير الحماية الدولية لشعبنا

انتهاء الاستعدادات لاستقبال شهر رمضان بالأقصى ضمن الإجراءات الوقائية

انتهاء الاستعدادات لاستقبال شهر رمضان بالأقصى ضمن الإجراءات الوقائية

الخليل: اشتية يضع حجري الأساس لمشروعي محطة معالجة المياه العادمة وخط وادي السمن

الخليل: اشتية يضع حجري الأساس لمشروعي محطة معالجة المياه العادمة وخط وادي السمن

قائمة (القدس موعدنا): يجب أن نخضع لمقتضيات المصالحة وتأسيس جبهة وطنية موحدة

قائمة (القدس موعدنا): يجب أن نخضع لمقتضيات المصالحة وتأسيس جبهة وطنية موحدة

الحكومة الفلسطينية تعلن إجراءات جديدة لمواجهة (كورونا) خلال شهر رمضان

الحكومة الفلسطينية تعلن إجراءات جديدة لمواجهة (كورونا) خلال شهر رمضان

روسيا: يجب وقف الإجراءات التي تقوّض إجراء الانتخابات التشريعية بفلسطين

روسيا: يجب وقف الإجراءات التي تقوّض إجراء الانتخابات التشريعية بفلسطين

شاهد: قائمة &#34;القدس موعدنا&#34; تقدم ردها على طعون فتح إلى لجنة الانتخابات

شاهد: قائمة "القدس موعدنا" تقدم ردها على طعون فتح إلى لجنة الانتخابات

طالع: الكشف عن آلية السفر عبر معبر رفح البري ليوم غدٍ الأحد

طالع: الكشف عن آلية السفر عبر معبر رفح البري ليوم غدٍ الأحد

منوعات

شاهد: ماذا رد الطيار المفصول على محمد رمضان بعد قضية التعويض

شاهد: ماذا رد الطيار المفصول على محمد رمضان بعد قضية التعويض

شاهد: بسبب آخر ظهور لهما.. أحمد زاهر وابنته ليلى يتعرضوا للانتقاد اللاذع

شاهد: بسبب آخر ظهور لهما.. أحمد زاهر وابنته ليلى يتعرضوا للانتقاد اللاذع

شاهد: ريهام حجاج &#34; أنا مخي جزمة&#34;.. ما القصة ؟

شاهد: ريهام حجاج " أنا مخي جزمة".. ما القصة ؟

شاهد: محمد كارتر يثير الجدل والحيرة حول انفصاله عن شيماء سيف

شاهد: محمد كارتر يثير الجدل والحيرة حول انفصاله عن شيماء سيف

شاهد: بعد طلاقها على الهواء.. هند البلوشي تعلن عن حملها

شاهد: بعد طلاقها على الهواء.. هند البلوشي تعلن عن حملها

هل تسبب الأمير هاري و ميغان ماركل بوفاة الأمير فيليب ؟

هل تسبب الأمير هاري و ميغان ماركل بوفاة الأمير فيليب ؟

هل ترك سيف نبيل الغناء و اتجه للتمثيل ؟

هل ترك سيف نبيل الغناء و اتجه للتمثيل ؟

شاهد: داليا مبارك تتعرّض للتنمّر القاسي.. والجمهور &#34;حمار&#34;.. ما القصة ؟

شاهد: داليا مبارك تتعرّض للتنمّر القاسي.. والجمهور "حمار".. ما القصة ؟

شاهد: روان بن حسين تعتذر لزوجها وتعترف بالندم

شاهد: روان بن حسين تعتذر لزوجها وتعترف بالندم

شاهد: أبلة فاهيتا تخطف الأنظار بالإطلالة الجديدة.. هل أصبحت عارضة الأزياء ؟

شاهد: أبلة فاهيتا تخطف الأنظار بالإطلالة الجديدة.. هل أصبحت عارضة الأزياء ؟

عربي

الكشف عن اقتراح تلقته السودان من إثيوبيا بشأن سد النهضية

الكشف عن اقتراح تلقته السودان من إثيوبيا بشأن سد النهضية

البرلمان العربي: أمن السعودية يمثل عمقاً استراتيجياً ثابتاً بالأمن القومي العربي

البرلمان العربي: أمن السعودية يمثل عمقاً استراتيجياً ثابتاً بالأمن القومي العربي

لولاية خامسة.. انتخاب إسماعيل عمر جيلة رئيسا لجيبوتي

لولاية خامسة.. انتخاب إسماعيل عمر جيلة رئيسا لجيبوتي

اليوم.. مصر تعرض اكتشافها الجديد لـ &#34;أكبر مدينة فرعونية على الإطلاق&#34;

اليوم.. مصر تعرض اكتشافها الجديد لـ "أكبر مدينة فرعونية على الإطلاق"