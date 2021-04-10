اشتية: سنعالج الأسير الشحاتيت وكل من يحتاج للعلاج من الاسرى









رام الله - دنيا الوطنزار الدكتور محمد اشتية، رئيس الوزراء الفلسطيني، الأسير المحرر منصور الشحاتيت، اليوم السبت في منزله بقرية خرسا في مدينة دورا، حيث رافقه محافظ الخليل جبرين البكري، وعدد من ممثلي الفعاليات الوطنية في المحافظة.وقال رئيس الوزراء: "بتوجيه من الرئيس محمود عباس سيتلقى الأسير المحرر الشحاتيت العلاج، حيث تم تحويله للعلاج لمدة ثلاثة شهور، وسيستمر العلاج لمدة أطول إن لزم الأمر. هذه التوجيهات ليست فقط للأسير الشحاتيت، وانما لمن يحتاج من الاسرى، وهذا جزء من المسؤولية التي نقوم بها تجاه الاسرى".وأضاف اشتية: "سعيدون جداً بالإفراج عن الأسير منصور الشحاتيت من سجون الاحتلال، ونتمنى ان يأتي اليوم الذي يتم الافراج عن كافة الاسرى من السجون، ومنزل منصور هو منزل للوحدة الوطنية، وانشاء الله يزول الاحتلال وتقام دولتنا وعاصمتها القدس، وان يكتمل العرس الديموقراطي تحت قبة البرلمان، لكي نعطي صورة مشرقة عن شعبنا".