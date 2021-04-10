مباشر | كلمة للرئيس الفلسطيني محمود عباس

عربي

السودان: "إجراء عاجل" تحسبا لملء سد النهضة

السودان: "إجراء عاجل" تحسبا لملء سد النهضة
رام الله - دنيا الوطن
قررت وزارة الري السودانية، اليوم السبت، تغيير سياسة تشغيل الخزانات لمواجهة تأثيرات سد النهضة، وذلك بعد فشل مباحثات الجولة الأخيرة التي عقدت في كينشاسا بالكونغو الديمقراطية.

المياه، لكن هذا العام وصلت إلى 100 مليون متر مكعب في اليوم نسبة للأمطار الغزيرة على بحيرة فكتوريا والهضبة الاستوائية، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

ويعتبر السودان ومصر سد النهضة، الذي يجري بناؤه على النيل الأزرق تهديدا لمواردهما المائية وقد حذرا مرارا إثيوبيا، التي يبدو أنها لا تعير اهتماما لتحذيراتهما.

ويشكل السد المبني بالقرب من الحدود مع السودان على النيل الأزرق، الذي يلتقي بالنيل الأبيض في الخرطوم، مصدر توتر بين الدول الثلاث منذ وضع حجر الأساس له في أبريل 2011.

وتريد مصر والسودان التوصل إلى اتفاق ثلاثي بشأن تشغيل السد قبل المرحلة الثانية من ملء الخزان، لكن إثيوبيا تقول إن هذه العملية جزء لا يتجزأ من بنائه ولا يمكن تأجيلها.

أخبار ذات صلة

السيسي: القضية الفلسطينية محورية للعالم العربي ونبذل الجهود لتطبيق حل الدولتين

السيسي: القضية الفلسطينية محورية للعالم العربي ونبذل الجهود لتطبيق حل الدولتين

السعودية تعدم ثلاثة من عسكرييها بتهمة &#34;التعاون مع العدو&#34;

السعودية تعدم ثلاثة من عسكرييها بتهمة "التعاون مع العدو"

الكشف عن اقتراح تلقته السودان من إثيوبيا بشأن سد النهضية

الكشف عن اقتراح تلقته السودان من إثيوبيا بشأن سد النهضية

البرلمان العربي: أمن السعودية يمثل عمقاً استراتيجياً ثابتاً بالأمن القومي العربي

البرلمان العربي: أمن السعودية يمثل عمقاً استراتيجياً ثابتاً بالأمن القومي العربي

لولاية خامسة.. انتخاب إسماعيل عمر جيلة رئيسا لجيبوتي

لولاية خامسة.. انتخاب إسماعيل عمر جيلة رئيسا لجيبوتي

اليوم.. مصر تعرض اكتشافها الجديد لـ &#34;أكبر مدينة فرعونية على الإطلاق&#34;

اليوم.. مصر تعرض اكتشافها الجديد لـ "أكبر مدينة فرعونية على الإطلاق"

تونس: مليون شخص سجلوا لتلقي اللقاح المضاد لـ (كورونا)

تونس: مليون شخص سجلوا لتلقي اللقاح المضاد لـ (كورونا)

شركات ألمانية تعلن عن خطة لإعمار مرفأ بيروت ومحيطه

شركات ألمانية تعلن عن خطة لإعمار مرفأ بيروت ومحيطه

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الخليل: اشتية يضع حجري الأساس لمشروعي محطة معالجة المياه العادمة وخط وادي السمن

الخليل: اشتية يضع حجري الأساس لمشروعي محطة معالجة المياه العادمة وخط وادي السمن

شاهد: قائمة &#34;القدس موعدنا&#34; تقدم ردها على طعون فتح إلى لجنة الانتخابات

شاهد: قائمة "القدس موعدنا" تقدم ردها على طعون فتح إلى لجنة الانتخابات

طالع: الكشف عن آلية السفر عبر معبر رفح البري ليوم غدٍ الأحد

طالع: الكشف عن آلية السفر عبر معبر رفح البري ليوم غدٍ الأحد

التنمية بغزة تعلن عن موعد صرف مساعدات شهداء وجرحى مسيرات العودة

التنمية بغزة تعلن عن موعد صرف مساعدات شهداء وجرحى مسيرات العودة

&#34;التربية&#34; تعلن نتائج معرض فلسطين للعلوم والتكنولوجيا للعام 2021

"التربية" تعلن نتائج معرض فلسطين للعلوم والتكنولوجيا للعام 2021

الوزير الهدمي: يتوجب على المجتمع الدولي إلزام إسرائيل بعدم عرقلة الانتخابات في القدس

الوزير الهدمي: يتوجب على المجتمع الدولي إلزام إسرائيل بعدم عرقلة الانتخابات في القدس

اجتماع لأمانة سر (فدا) في محافظة جنين برئاسة الأمين العام صالح رأفت

اجتماع لأمانة سر (فدا) في محافظة جنين برئاسة الأمين العام صالح رأفت

وزيرة الصحة توجّه رسالة للطبيب &#34;مجاهد نزال&#34;

وزيرة الصحة توجّه رسالة للطبيب "مجاهد نزال"

منوعات

شاهد: ماذا رد الطيار المفصول على محمد رمضان بعد قضية التعويض

شاهد: ماذا رد الطيار المفصول على محمد رمضان بعد قضية التعويض

شاهد: بسبب آخر ظهور لهما.. أحمد زاهر وابنته ليلى يتعرضوا للانتقاد اللاذع

شاهد: بسبب آخر ظهور لهما.. أحمد زاهر وابنته ليلى يتعرضوا للانتقاد اللاذع

شاهد: ريهام حجاج &#34; أنا مخي جزمة&#34;.. ما القصة ؟

شاهد: ريهام حجاج " أنا مخي جزمة".. ما القصة ؟

شاهد: محمد كارتر يثير الجدل والحيرة حول انفصاله عن شيماء سيف

شاهد: محمد كارتر يثير الجدل والحيرة حول انفصاله عن شيماء سيف

شاهد: بعد طلاقها على الهواء.. هند البلوشي تعلن عن حملها

شاهد: بعد طلاقها على الهواء.. هند البلوشي تعلن عن حملها

هل تسبب الأمير هاري و ميغان ماركل بوفاة الأمير فيليب ؟

هل تسبب الأمير هاري و ميغان ماركل بوفاة الأمير فيليب ؟

هل ترك سيف نبيل الغناء و اتجه للتمثيل ؟

هل ترك سيف نبيل الغناء و اتجه للتمثيل ؟

شاهد: داليا مبارك تتعرّض للتنمّر القاسي.. والجمهور &#34;حمار&#34;.. ما القصة ؟

شاهد: داليا مبارك تتعرّض للتنمّر القاسي.. والجمهور "حمار".. ما القصة ؟

شاهد: روان بن حسين تعتذر لزوجها وتعترف بالندم

شاهد: روان بن حسين تعتذر لزوجها وتعترف بالندم

شاهد: أبلة فاهيتا تخطف الأنظار بالإطلالة الجديدة.. هل أصبحت عارضة الأزياء ؟

شاهد: أبلة فاهيتا تخطف الأنظار بالإطلالة الجديدة.. هل أصبحت عارضة الأزياء ؟

عربي

الكشف عن اقتراح تلقته السودان من إثيوبيا بشأن سد النهضية

الكشف عن اقتراح تلقته السودان من إثيوبيا بشأن سد النهضية

البرلمان العربي: أمن السعودية يمثل عمقاً استراتيجياً ثابتاً بالأمن القومي العربي

البرلمان العربي: أمن السعودية يمثل عمقاً استراتيجياً ثابتاً بالأمن القومي العربي

لولاية خامسة.. انتخاب إسماعيل عمر جيلة رئيسا لجيبوتي

لولاية خامسة.. انتخاب إسماعيل عمر جيلة رئيسا لجيبوتي

اليوم.. مصر تعرض اكتشافها الجديد لـ &#34;أكبر مدينة فرعونية على الإطلاق&#34;

اليوم.. مصر تعرض اكتشافها الجديد لـ "أكبر مدينة فرعونية على الإطلاق"