نقابة الأطباء: فعالياتنا الاحتجاجية مستمرة.. هذا ما سيشهد يومي الاحد والاثنين









رام الله - دنيا الوطنأصدرت نقابة الصحفيين الفلسطينيين بالقدس، بياناً صحفياً، حول المطالبة بحقوق الأطباء، مستهجنة في الوقت ذاته حديث الحكومة الفلسطينية، حول القضايا الأساسية لاحتياجات المواطن الفلسطيني، معتبرة إياه بأنه لا يرتقي لمستوى الجدية في التعامل مع هذه القضايا.وقالت النقابة في بيانها الذي نشرته على صفحتها في موقع (فيسبوك)، مساء اليوم السبت: "إن التعنت الحكومي سيزيدنا عزيمة وقوة للاستمرار في نضالنا والحفاظ على حقوقنا المشروعة، حيث ان الحكومة مازالت تتهرب من تحمل المسؤولية، وفشلت في مسارها ومنهجها، وتغيب عن القيام بواجباتها".وأضافت: "مستمرون حتى تستفيق الحكومة من نومها، وتلتزم بوعدها وبالاتفاق الموقع ها، وبالتالي سيكون يوم الاثنين يوماً حاسما بلقاء الجميع في اجتماع التأكيد على الحقوق المشروعة، حيث نؤكد أن الأطباء جميعهم على قلب رجل واحد ضد الظلم والفساد واللامسوؤلية".وأكدت النقابة أن فعالياتها مستمرة، مشيرة إلى أن يوم الأحد سيكون العمل بشكل اعتيادي في الرعاية الصحية الأولية؛ لإعطاء المرضى فرصة للحصول على الأدوية قبل شهر رمضان، وكذلك لمتابعة فحوصات فيروس (كورونا) وتطعيم المواطنين، لافتة إلى أن المستشفيات ستعمل بالمناوبين فقط باستثناء أقسام الطوارئ والولادة والدم والأورام وغسيل الكلى.وأشارت إلى أن يوم الاثنين سيكون زاحفاً إلى مقر النقابة للجميع بلا استثناء، وسيتم اغلاق الرعاية الصحية الأولية بشكل كامل دون استثناءات، وستعمل المستشفيات بالمناوبين فقط والحالات الطارئة جداً وإنقاذ الحياة باستثناء مستشفيات وأقسام كورونا).وقالت النقابة في بيانها: "نأمل أن تستفيق الحكومة من سباتها وأن ترجح الحق والعقل والمنطق وأن تلتزم بما توافقنا عليه سابقا، وخاصة أننا على أبواب الشهر الفضيل والذي نتمنى أن يكون شهر خير وأمن وسلام لجميع المواطنين".