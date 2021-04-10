مباشر | كلمة للرئيس الفلسطيني محمود عباس

عربي

السيسي: القضية الفلسطينية محورية للعالم العربي ونبذل الجهود لتطبيق حل الدولتين

السيسي: القضية الفلسطينية محورية للعالم العربي ونبذل الجهود لتطبيق حل الدولتين
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
رام الله - دنيا الوطن
استعرض الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مع نظيره التونسي قيس سعيد، القضايا المطروحة على الساحة العربية.

وأكد السيسي على أهمية دعم العمل العربي المشترك، والحفاظ على الأمن القومي العربي، وحماية وحدة أراضي وسلامة واستقلالية الدول العربية، وتعزيز مفهوم الدولة الوطنية، ورفض كافة محاولات التدخل الخارجي في الشئون الداخلية للدول العربية.

وأوضح السيسي، في كلمته بالمؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره التونسي بقصر الاتحادية اليوم السبت، أنهما أكدا على أهمية مواصلة الجهود العربية من أجل دعم القضية الفلسطينية كونها القضية المحورية للعالم العربي، وضرورة بذل الجهود لتطبيق مبدأ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران/ يونيو 1967 ، وعاصمتها القدس الشرقية.

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