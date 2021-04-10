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السعودية تعدم ثلاثة من عسكرييها بتهمة "التعاون مع العدو"

السعودية تعدم ثلاثة من عسكرييها بتهمة "التعاون مع العدو"
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الدفاع السعودية عن تنفيذ حكم الإعدام بحق ثلاثة جنود من منسوبيها بتهمة ارتكابهم جريمة الخيانة العظمى.

ووفق وكالة (واس) فقد قالت الوزارة: إن التحقيق مع الجنود "محمد بن أحمد بن يحيى عكام، وشاهر بن عيسى بن قاسم حقوي، وحمود بن إبراهيم بن علي حازمي"، أسفر عن إدانتهم بـ"ارتكاب جريمة الخيانة العظمى بالتعاون مع العدو بما يخل بكيان المملكة ومصالحها العسكرية".

وشددت الوزارة على أن هؤلاء العسكريين أحيلوا إلى المحكمة المختصة مع توفير كافة الضمانات القضائية المكفولة لهم، حيث "ثبت ما نسب إليهم مما جعلهم في حل من هذه الأمانة العظيمة الموكلة لهم قبل أن يتعدى ضرر فعلهم إلى كيان الوطن وأمنه".

وأكدت الوزارة أن حكم القتل الذي صدر على العسكريين الثلاثة نفذ اليوم في قيادة المنطقة الجنوبية، بعد استيفاء إجراءات تدقيق الحكم والمصادقة عليه وصدور الأمر الملكي بإنفاذ ما تقرر بحق هؤلاء.

وأعربت الوزارة عن "ثقتها برجال القوات المسلحة الأوفياء الذين بروا بقسمهم، وضحوا بدمائهم لحفظ أمن واستقرار هذا الوطن ومقدساته"، مستنكرة في الوقت نفسه هذه "الجريمة الشنيعة الدخيلة على منسوبيها".

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