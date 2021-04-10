شؤون فلسطينية

قائمة (القدس موعدنا): يجب أن نخضع لمقتضيات المصالحة وتأسيس جبهة وطنية موحدة

قائمة (القدس موعدنا): يجب أن نخضع لمقتضيات المصالحة وتأسيس جبهة وطنية موحدة
رام الله - دنيا الوطن
قال الناطق باسم قائمة (القدس موعدنا) في الضفة الغربية، محمد صبحة، إن المشهد لا يمكن أن يكون ورديا في ظل وجود الاحتلال لكنه شدد على وجوب تحقيق تقدم رغم كل المعيقات وحتى لو اضطروا لتقديم التضحيات مجددا.

وشدد صبحة في تصريح وصل "دنيا الوطن"، على أن كل طرف لن ينجح وحده في إدارة دفة الحكم، مشيراً الى أن الضفة وغزة جناحين لطائر واحد ولا يمكن لأي جناح أن يحلق دون الأخر وبالتالي لا يمكن لأي فصيل أن يسير بالمركب لوحده.

ودعا أبو صبحة الجميع للخضوع لمقتضيات المصالحة وتأسيس جبهة وطنية موحدة بما يخدم الوطن والمواطن.

وأشار الى أن حماس ماضية في طريقها نحو تحقيق المصالحة وإنجاح الانتخابات رغم المعيقات من الاحتلال وبعض الأطراف.

وأوضح أن حركته سخرت كل الظروف خلال الحوارات حتى تصل إلى هذه المرحلة وإجراء الانتخابات وفي ذات الوقت لم تتراجع عن ثوابتها وفي مقدمتها المقاومة.

 ونبه الى أنه تم دراسة كل الخيارات والاستفادة من التجربة السابقة، وسيتم التعامل مع مخرجات الانتخابات في الفترة المقبلة بناء عليه.

وتطرق صبحة الى شكل القائمة واحتوائها على الأغلبية من الشباب وقال:" عندما شكلنا القائمة حرصنا على أن تكون مليئة بالمتخصصين والمهنيين والشبان الذين يشكلون38 % تحت سن 39، وقرابة30% الذين أقل من 49عاما وفيها نسبة من النساء 26%".

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