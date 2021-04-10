دولي

"فايزر" و"موديرنا" تحذران إسرائيل: شحنات اللقاح ستذهب لدول أخرى إذا لم يتم تسديد ثمنها

"فايزر" و"موديرنا" تحذران إسرائيل: شحنات اللقاح ستذهب لدول أخرى إذا لم يتم تسديد ثمنها
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
حذرت شركة "فايزر" اليوم السبت، إسرائيل، من أن شحنات اللقاح ستذهب لدول أخرى، "إذا لم يتم تسديد ثمنها".

ووفق وسائل إعلام إسرائيلية، فإن تل أبيب تلقت تحذيراً مماثلا من شركة "موديرنا" الأميركية، بضرورة دفع ثمن اللقاحات.

وأضافت: بأن الصراع الداخلي بين رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير جيشه، بيني غانتس، وراء وقف دفع ثمن اللقاحات، وفق ما نقلت قناة (العربية).

وكان مدير عام وزارة الصحة في إسرائيل، حيزي ليفي، قال في تصريحات لقناة (كان): إن وزارة الصحة تنتظر التئام جلسة الحكومة، بشأن شراء المزيد من اللقاحات.

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