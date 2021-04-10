الشيوخي: الانتخابات بدون القدس خيانة فالقدس امانة في اعناقنا



وأضاف انه ليس منا وليس فينا من يفرط بذرة تراب ولا باي حجر من حجارتها.



وأشار الشيوخي إلى ان القدس ليست للبيع غير خاضعة للمساومات وهي ثابت من ثوابتنا الوطنية فهي العاصمة الابدية لدولتنا الفلسطينية المستقلة منذ الأزل والى الابد وهي اولى القبلتين وثالث الحرمين ومسرى نبينا محمد ومهد سيدنا المسيح وهي زهرة المدائن الفلسطينية والعربية وبوابة السماء ومهبط الرسالات وهي جزء من عقيدتنا الاسلامية وقبولنا لاجراء الانتخابات التشريعية الفلسطينية بدونها يعني التنازل عنها ويعني التخلي عن عقيدتنا وخروجنا من الملة ومن شرع الله عز وجل الى الكفر.



وفي النهاية قال: سنبقى متمسكين بثوابتنا الوطنية خلف قيادتنا الشرعية منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا العظيم وخلف قيادة حركة فتح الابية في ظل قيادة راعي مسيرتنا الفلسطينية المظفرة سيادة الرئيس محمود عباس ابو مازن رمز الشرعية وحامل الامانة والثابت على الثوابت.

رام الله - دنيا الوطنقال أمين عام اللجان الشعبية الفلسطينية، القيادي الفتحاوي، عزمي الشيوخي، إن الانتخابات التشريعية بدون القدس خيانة فالقدس امانة في اعناقنا ولن نفرط فيها وليست للبيع وليست بضاعة في مزاد وان اجراء الانتخابات التشريعية الفلسطينية بدون مشاركة اهلنا المقدسيين بها من قلب القدس يعني تنازلنا عنها وعن عاصمة دولتنا الفلسطينية لصالح دولة الكيان الغاصب الاستعماري الاسرائيلي الصهيو امريكي.