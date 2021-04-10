شؤون فلسطينية

الشيوخي: الانتخابات بدون القدس خيانة فالقدس امانة في اعناقنا

رام الله - دنيا الوطن
قال أمين عام اللجان الشعبية الفلسطينية، القيادي الفتحاوي، عزمي الشيوخي، إن الانتخابات التشريعية بدون القدس خيانة فالقدس امانة في اعناقنا ولن نفرط فيها وليست للبيع وليست بضاعة في مزاد وان اجراء الانتخابات التشريعية الفلسطينية بدون مشاركة اهلنا المقدسيين بها من قلب القدس يعني تنازلنا عنها وعن عاصمة دولتنا الفلسطينية لصالح دولة الكيان الغاصب الاستعماري الاسرائيلي الصهيو امريكي.

وأضاف انه ليس منا وليس فينا من يفرط بذرة تراب ولا باي حجر من حجارتها.

وأشار الشيوخي إلى ان القدس ليست للبيع غير خاضعة للمساومات وهي ثابت من ثوابتنا الوطنية فهي العاصمة الابدية لدولتنا الفلسطينية المستقلة منذ الأزل والى الابد وهي اولى القبلتين وثالث الحرمين ومسرى نبينا محمد ومهد سيدنا المسيح وهي زهرة المدائن الفلسطينية والعربية وبوابة السماء ومهبط الرسالات وهي جزء من عقيدتنا الاسلامية وقبولنا لاجراء الانتخابات التشريعية الفلسطينية بدونها يعني التنازل عنها ويعني التخلي عن عقيدتنا وخروجنا من الملة ومن شرع الله عز وجل الى الكفر.

وفي النهاية قال: سنبقى متمسكين بثوابتنا الوطنية خلف قيادتنا الشرعية منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا العظيم وخلف قيادة حركة فتح الابية في ظل قيادة راعي مسيرتنا الفلسطينية المظفرة سيادة الرئيس محمود عباس ابو مازن رمز الشرعية وحامل الامانة والثابت على الثوابت.

أخبار ذات صلة

الحكومة الفلسطينية تعلن إجراءات جديدة لمواجهة (كورونا) خلال شهر رمضان

الحكومة الفلسطينية تعلن إجراءات جديدة لمواجهة (كورونا) خلال شهر رمضان

روسيا: يجب وقف الإجراءات التي تقوّض إجراء الانتخابات التشريعية بفلسطين

روسيا: يجب وقف الإجراءات التي تقوّض إجراء الانتخابات التشريعية بفلسطين

&#34;التربية&#34; تعلن نتائج معرض فلسطين للعلوم والتكنولوجيا للعام 2021

"التربية" تعلن نتائج معرض فلسطين للعلوم والتكنولوجيا للعام 2021

شاهد: قائمة &#34;القدس موعدنا&#34; تقدم ردها على طعون فتح إلى لجنة الانتخابات

شاهد: قائمة "القدس موعدنا" تقدم ردها على طعون فتح إلى لجنة الانتخابات

طالع: الكشف عن آلية السفر عبر معبر رفح البري ليوم غدٍ الأحد

طالع: الكشف عن آلية السفر عبر معبر رفح البري ليوم غدٍ الأحد

التنمية بغزة تعلن عن موعد صرف مساعدات شهداء وجرحى مسيرات العودة

التنمية بغزة تعلن عن موعد صرف مساعدات شهداء وجرحى مسيرات العودة

&#34;التربية&#34; تعلن نتائج معرض فلسطين للعلوم والتكنولوجيا للعام 2021

"التربية" تعلن نتائج معرض فلسطين للعلوم والتكنولوجيا للعام 2021

الوزير الهدمي: يتوجب على المجتمع الدولي إلزام إسرائيل بعدم عرقلة الانتخابات في القدس

الوزير الهدمي: يتوجب على المجتمع الدولي إلزام إسرائيل بعدم عرقلة الانتخابات في القدس

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&#34;التربية&#34; تعلن نتائج معرض فلسطين للعلوم والتكنولوجيا للعام 2021

"التربية" تعلن نتائج معرض فلسطين للعلوم والتكنولوجيا للعام 2021

طالع: الكشف عن آلية السفر عبر معبر رفح البري ليوم غدٍ الأحد

طالع: الكشف عن آلية السفر عبر معبر رفح البري ليوم غدٍ الأحد

التنمية بغزة تعلن عن موعد صرف مساعدات شهداء وجرحى مسيرات العودة

التنمية بغزة تعلن عن موعد صرف مساعدات شهداء وجرحى مسيرات العودة

&#34;التربية&#34; تعلن نتائج معرض فلسطين للعلوم والتكنولوجيا للعام 2021

"التربية" تعلن نتائج معرض فلسطين للعلوم والتكنولوجيا للعام 2021

الوزير الهدمي: يتوجب على المجتمع الدولي إلزام إسرائيل بعدم عرقلة الانتخابات في القدس

الوزير الهدمي: يتوجب على المجتمع الدولي إلزام إسرائيل بعدم عرقلة الانتخابات في القدس

اجتماع لأمانة سر (فدا) في محافظة جنين برئاسة الأمين العام صالح رأفت

اجتماع لأمانة سر (فدا) في محافظة جنين برئاسة الأمين العام صالح رأفت

أبوليلى يدعو للقاء وطني لوضع خطة لإنجاز الانتخابات بالقدس وصونها من مشاريع التهويد والأسرلة

أبوليلى يدعو للقاء وطني لوضع خطة لإنجاز الانتخابات بالقدس وصونها من مشاريع التهويد والأسرلة

تقرير: نتنياهو يضع الإدارة الأميركية الجديدة أمام الامتحان في الموقف من النشاطات الاستيطانية ‎‎

تقرير: نتنياهو يضع الإدارة الأميركية الجديدة أمام الامتحان في الموقف من النشاطات الاستيطانية ‎‎

منوعات

شاهد: ماذا رد الطيار المفصول على محمد رمضان بعد قضية التعويض

شاهد: ماذا رد الطيار المفصول على محمد رمضان بعد قضية التعويض

شاهد: بسبب آخر ظهور لهما.. أحمد زاهر وابنته ليلى يتعرضوا للانتقاد اللاذع

شاهد: بسبب آخر ظهور لهما.. أحمد زاهر وابنته ليلى يتعرضوا للانتقاد اللاذع

شاهد: ريهام حجاج &#34; أنا مخي جزمة&#34;.. ما القصة ؟

شاهد: ريهام حجاج " أنا مخي جزمة".. ما القصة ؟

شاهد: محمد كارتر يثير الجدل والحيرة حول انفصاله عن شيماء سيف

شاهد: محمد كارتر يثير الجدل والحيرة حول انفصاله عن شيماء سيف

شاهد: بعد طلاقها على الهواء.. هند البلوشي تعلن عن حملها

شاهد: بعد طلاقها على الهواء.. هند البلوشي تعلن عن حملها

هل تسبب الأمير هاري و ميغان ماركل بوفاة الأمير فيليب ؟

هل تسبب الأمير هاري و ميغان ماركل بوفاة الأمير فيليب ؟

هل ترك سيف نبيل الغناء و اتجه للتمثيل ؟

هل ترك سيف نبيل الغناء و اتجه للتمثيل ؟

شاهد: داليا مبارك تتعرّض للتنمّر القاسي.. والجمهور &#34;حمار&#34;.. ما القصة ؟

شاهد: داليا مبارك تتعرّض للتنمّر القاسي.. والجمهور "حمار".. ما القصة ؟

شاهد: روان بن حسين تعتذر لزوجها وتعترف بالندم

شاهد: روان بن حسين تعتذر لزوجها وتعترف بالندم

شاهد: أبلة فاهيتا تخطف الأنظار بالإطلالة الجديدة.. هل أصبحت عارضة الأزياء ؟

شاهد: أبلة فاهيتا تخطف الأنظار بالإطلالة الجديدة.. هل أصبحت عارضة الأزياء ؟

عربي

الكشف عن اقتراح تلقته السودان من إثيوبيا بشأن سد النهضية

الكشف عن اقتراح تلقته السودان من إثيوبيا بشأن سد النهضية

البرلمان العربي: أمن السعودية يمثل عمقاً استراتيجياً ثابتاً بالأمن القومي العربي

البرلمان العربي: أمن السعودية يمثل عمقاً استراتيجياً ثابتاً بالأمن القومي العربي

لولاية خامسة.. انتخاب إسماعيل عمر جيلة رئيسا لجيبوتي

لولاية خامسة.. انتخاب إسماعيل عمر جيلة رئيسا لجيبوتي

اليوم.. مصر تعرض اكتشافها الجديد لـ &#34;أكبر مدينة فرعونية على الإطلاق&#34;

اليوم.. مصر تعرض اكتشافها الجديد لـ "أكبر مدينة فرعونية على الإطلاق"