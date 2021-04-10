شؤون فلسطينية

الشيوخي: إغلاق ادارة (فيسبوك) لصفحتي الشخصية تكميم للأفواه وتعدٍ صارخ على الحريات

رام الله - دنيا الوطن
كشف أمين اللجان الشعبية الفلسطينية القيادي في حركة فتح عزمي الشيوخي، النقاب عن قيام ادارة (فيسبوك) بإغلاق الصفحة الشخصية الخاصة به مساء امس الجمعة لمدة شهر.

وقال الشيوخي: إن إغلاق إدارة (فيسبوك) لصفحته الشخصية تكميم للأفواه وتعدٍ صارخ على رموز العمل الفتحاوي الوطني المؤيد لسيادة الرئيس محمود عباس رمز الشرعية وتعدي واضح على الحريات وعلى العرس الديمقراطي والعملية الانتخابية في فلسطين وشكل من أشكال التناغم والتعاون الصهيو امريكي ضد حركة فتح العاصفة وقياداتها ونشطائها وتدخل صارخ في الشان الداخلي الفلسطيني لصالح قوائم انتخابية اخرى خارج قائمة حركة فتح العاصفة.

ويذكر ان الشيوخي يقوم من خلال صفحته الشخصية على (فيسبوك) ووسائل التواصل الاجتماعي بإدارة عدد كبير من الصفحات المؤيدة للقيادة الشرعية ولحركة فتح العاصفة على شبكة (فيسبوك) ووسائل التواصل الاجتماعي.

وأكد الشيوخي أن إدارة (فيسبوك) قد استهدفت تعطيل حسابه على (فيسبوك) لمدة شهر ليس بالصدفة، وإنما استهداف لكل نشاط العمل الوطني والفتحاوي الكتروني المؤيد للقيادة الفلسطينية الشرعية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس.

واوضح الشيوخي أن قيادتنا الشرعية وشعبنا العظيم يتصدون لأوسع هجوم الكتروني واعلامي موجه ومبرمج ضدنا وضد قضيتنا بهدف السيطرة الاحتلالية على الفراغ الالكتروني والشبكة العنكبوتية الالكترونية ووسائل الإعلام والتواصل الالكتروني والسوشال ميديا وانها حرب الكترونية موجهة ضمن البرامج الصهيو امريكية ولاستعمارية الهادفة لتصفية قضيتنا الفلسطينية العادلة .
 
وقد تمكن الشيوخي من إعادة صفحة قديمه له كان قد انشأها عام 2013 فيها اقل من عشرة أصدقاء حيث تمكن من فتحها بدل من صفحته التي تم تعطيلها وإغلاقها من قبل ادارة (فيسبوك) مساء لأمس الجمعة.

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