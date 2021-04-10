"التربية" تعلن نتائج معرض فلسطين للعلوم والتكنولوجيا للعام 2021

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة التربية والتعليم افتراضيا، اليوم السبت، نتائج المدارس الفائزة بمعرض فلسطين للعلوم والتكنولوجيا للعام 2021.



جاء ذلك بمشاركة وزير التربية والتعليم مروان عورتاني، ووكيل الوزارة بصري صالح، وعدد من المدراء العامين، والمدارس المشاركة والطلبة والأهالي وأسرة الوزارة.



وأكد عورتاني أهمية إشهار المبادرات والمشاريع الفائزة وتعميمها وتعظيم أثرها والتركيز على روح الإبداع، وبلورة نظام داعم للمبادرين؛ ضمن منظومة متكاملة خاصة ضمن برنامج "ستيم".



وأشار إلى أن هذا الحدث بات مكونا أصيلا في الكيان التربوي ومحفزا للفكر العلمي وللابتكار الطلابي، لا سيما أنه يأتي في ظل تحديات فرضها المشهد الكوروني، مباركا لجميع الطلبة الفائزين، ومثمنا في الوقت ذاته جهود كافة القائمين على المعرض على مستوى الوزارة والمديريات والشركاء.



بدوره، أشاد صالح بالجهود المبذولة لإنجاح هذه المسابقة رغم كل الظروف، معبرا عن اعتزازه بالمبادرين على الأفكار الإبداعية التي يتم تقديمها، داعيا إلى السعي لرعاية الطلبة المبدعين وتحفيزهم.



وأدار فعاليات المعرض وأعلن نتائج المشاريع الفائزة مدير عام التقنيات وتكنولوجيا المعلومات جهاد دريدي.



من جهته، قدم مدير المعرض محمد وريدات عرضا بيّن فيه أعداد المشاركين وفق مجالاته وتخصصاته، لافتا إلى عملية التحكيم التي قادها فريق من الوزارة والميدان تحلت بالموضوعية والشفافية لاختيار المشاريع المتأهلة.