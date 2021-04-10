شاهد: قائمة "القدس موعدنا" تقدم ردها على طعون فتح إلى لجنة الانتخابات





























رام الله - دنيا الوطنقدمت قائمة "القدس موعدنا"، اليوم السبت، إلى لجنة الانتخابات المركزية ردها على الطعون المُقدمة بحق عدد من أعضاء قائمتها من قبل قائمة حركة فتح.وقال رئيس الحملة الانتخابية لقائمة "القدس موعدنا"، د. محمد المدهون: "جئنا اليوم لنقدم ردنا على الاعتراضات التي استلمناها يوم الخميس الماضي"، معتبراً تلك الاعتراضات "قد أخلت بميثاق الشرف الذي تم توقيعه بين الفصائل في العاصمة المصرية القاهرة ".وأوضح أن قائمة "القدس موعدنا" ملتزمة بميثاق الشرف، ولم تقدم أي اعتراض على أي قائمة انتخابية، رغم أنه كان بإمكانها تقديم اعتراضات مهمة ومؤثرة بحق قوائم أخرى.وشدد المدهون أن قائمة "القدس موعدنا" مؤمنة بضرورة توفير أجواء التنافس الحر والشريف بين أبناء شعبنا، واحتراماً لجميع القوائم المترشحة، وثقةً منا بأن الانتخابات مدخل للوحدة والعمل المشترك، وصولاً إلى ترتيب البيت الفلسطيني بمشاركة المكونات الوطنية كافة.وقدمت قائمة حركة فتح 11 اعتراضاً ضد قائمة "القدس موعدنا"، وتم الرد على جميعها، ولفتت قائمة حركة حماس إلى أن 9 اعتراضات كانت مُقدمة بخصوص الاستقالة من الحكومة.