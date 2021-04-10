طالع: الكشف عن آلية السفر عبر معبر رفح البري ليوم غدٍ الأحد



ووفق تصريح للوزارة فإن السفر للمتبقي من الحافلة السادسة من الكشف السابق + الحافلة الأولى حتى الرقم (100) من الكشف الجديد رقم (2021/12).



وقالت إن إجراء فحص (كورونا) للمسافرين غداً من الكشف الجديد الساعة 7:00 من صباح الأحد في مركز شهداء رفح الصحي، ثم التواجد الساعة 8:00 في الصالة الخارجية للمعبر؛ من أجل تسهيل سفرهم.



وأكدت بأن إجراء فحص (كورونا) للحافلات (المتبقي من الأولى حتى الثالثة) من الكشف الجديد، غداً الأحد في المراكز الصحية بجميع المحافظات، وانتظار إعلان بخصوص موعد سفرهم.



وقالت إن إجراء فحص (كورونا) للحافلات (من الرابعة حتى السادسة) يوم الإثنين، وانتظار إعلان بخصوص موعد سفرهم.



وشددت على ضرورة ضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2020، وذلك لدى مديريات الداخلية في المحافظات.









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وأشارت "الداخلية" إلى ضرورة إحضار حجة عدم ممانعة للأطفال من آبائهم أو وكلائهم.

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، اليوم السبت، عن كشف جديد، وآلية السفر، عبر معبر رفح ليوم غد الأحد.