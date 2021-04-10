شؤون فلسطينية

اجتماع لأمانة سر (فدا) في محافظة جنين برئاسة الأمين العام صالح رأفت

اجتماع لأمانة سر (فدا) في محافظة جنين برئاسة الأمين العام صالح رأفت
رام الله - دنيا الوطن
ترأس صالح رأفت، الأمين العام للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا) اجتماعا لأمانة سر الحزب في محافظة جنين حضره كل من وليد عطاطرة عضو المكتب السياسي وعاطف زيدان عضو اللجنة المركزية وأمين سر فدا في محافظة جنين وغياث عابد عضو اللجنة المركزية ومحمد جوابرة ممثل فدا في الاتحاد العام لنقابات العمال في جنين.

وتركز البحث في الاجتماع على استنهاض الأوضاع التنظيمية لحزب (فدا) في محافظة جنين وشحذ همم جميع الرفيقات والرفاق في كل المواقع وإشراكهم في مختلف المهام التي تضعها أمانة سر المحافظة خاصة على ضوء اقتراب استحقاق إجراء الانتخابات التشريعية ومتطلبات التحشيد لكسب هذه المعركة الديمقراطية.

ودعا رأفت الى تكثيف الجهود والعمل بروح الفريق الواحد وبشكل مشترك مع الرفاق في حزب الشعب الفلسطيني في كافة المواقع استعدادا وانضباطا لخوض الانتخابات وتشكيل اللجان الموقعية وتحمل المسؤوليات الكاملة لكسبها والرقي بقائمة (اليسار الموحد) والعمل على انجاحها بما يليق.

هذا وتخلل الاجتماع تكريم الرفيقات ممثلات حزبنا فدا في الاتحاد العام لنقابات العمال في جنين.







أخبار ذات صلة

&#34;التربية&#34; تعلن نتائج معرض فلسطين للعلوم والتكنولوجيا للعام 2021

"التربية" تعلن نتائج معرض فلسطين للعلوم والتكنولوجيا للعام 2021

الوزير الهدمي: يتوجب على المجتمع الدولي إلزام إسرائيل بعدم عرقلة الانتخابات في القدس

الوزير الهدمي: يتوجب على المجتمع الدولي إلزام إسرائيل بعدم عرقلة الانتخابات في القدس

وزيرة الصحة توجّه رسالة للطبيب &#34;مجاهد نزال&#34;

وزيرة الصحة توجّه رسالة للطبيب "مجاهد نزال"

شاهد: الدكتور &#34;مجاهد نزال&#34; يروي تفاصيل إنقاذه للطفلة الرضيعة من الموت

شاهد: الدكتور "مجاهد نزال" يروي تفاصيل إنقاذه للطفلة الرضيعة من الموت

أبوليلى يدعو للقاء وطني لوضع خطة لإنجاز الانتخابات بالقدس وصونها من مشاريع التهويد والأسرلة

أبوليلى يدعو للقاء وطني لوضع خطة لإنجاز الانتخابات بالقدس وصونها من مشاريع التهويد والأسرلة

تقرير: نتنياهو يضع الإدارة الأميركية الجديدة أمام الامتحان في الموقف من النشاطات الاستيطانية ‎‎

تقرير: نتنياهو يضع الإدارة الأميركية الجديدة أمام الامتحان في الموقف من النشاطات الاستيطانية ‎‎

26 حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) في فلسطين

26 حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) في فلسطين

المطران حنا: تسريب العقارات في القدس كارثة وانتكاسة

المطران حنا: تسريب العقارات في القدس كارثة وانتكاسة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&#34;التربية&#34; تعلن نتائج معرض فلسطين للعلوم والتكنولوجيا للعام 2021

"التربية" تعلن نتائج معرض فلسطين للعلوم والتكنولوجيا للعام 2021

اجتماع لأمانة سر (فدا) في محافظة جنين برئاسة الأمين العام صالح رأفت

اجتماع لأمانة سر (فدا) في محافظة جنين برئاسة الأمين العام صالح رأفت

أبوليلى يدعو للقاء وطني لوضع خطة لإنجاز الانتخابات بالقدس وصونها من مشاريع التهويد والأسرلة

أبوليلى يدعو للقاء وطني لوضع خطة لإنجاز الانتخابات بالقدس وصونها من مشاريع التهويد والأسرلة

تقرير: نتنياهو يضع الإدارة الأميركية الجديدة أمام الامتحان في الموقف من النشاطات الاستيطانية ‎‎

تقرير: نتنياهو يضع الإدارة الأميركية الجديدة أمام الامتحان في الموقف من النشاطات الاستيطانية ‎‎

شاهد: استمرار سريان منع حركة المركبات في قطاع غزة للحد من انتشار (كورونا)

شاهد: استمرار سريان منع حركة المركبات في قطاع غزة للحد من انتشار (كورونا)

فيديو.. شاهد لحظات عصيبة ومرعبة عاشها والدا طفلة أنقذها طبيب فلسطيني بأعجوبة في جنين

فيديو.. شاهد لحظات عصيبة ومرعبة عاشها والدا طفلة أنقذها طبيب فلسطيني بأعجوبة في جنين

حصاد: شهيدان وعشرات الإصابات في أكثر من 51 نقطة مواجهة

حصاد: شهيدان وعشرات الإصابات في أكثر من 51 نقطة مواجهة

قطاع غزة يواصل تسجيل أرقام كبيرة بعدد الوفيات اليومية لفيروس (كورونا)

قطاع غزة يواصل تسجيل أرقام كبيرة بعدد الوفيات اليومية لفيروس (كورونا)

منوعات

شاهد: ماذا رد الطيار المفصول على محمد رمضان بعد قضية التعويض

شاهد: ماذا رد الطيار المفصول على محمد رمضان بعد قضية التعويض

شاهد: بسبب آخر ظهور لهما.. أحمد زاهر وابنته ليلى يتعرضوا للانتقاد اللاذع

شاهد: بسبب آخر ظهور لهما.. أحمد زاهر وابنته ليلى يتعرضوا للانتقاد اللاذع

شاهد: ريهام حجاج &#34; أنا مخي جزمة&#34;.. ما القصة ؟

شاهد: ريهام حجاج " أنا مخي جزمة".. ما القصة ؟

شاهد: محمد كارتر يثير الجدل والحيرة حول انفصاله عن شيماء سيف

شاهد: محمد كارتر يثير الجدل والحيرة حول انفصاله عن شيماء سيف

شاهد: بعد طلاقها على الهواء.. هند البلوشي تعلن عن حملها

شاهد: بعد طلاقها على الهواء.. هند البلوشي تعلن عن حملها

هل تسبب الأمير هاري و ميغان ماركل بوفاة الأمير فيليب ؟

هل تسبب الأمير هاري و ميغان ماركل بوفاة الأمير فيليب ؟

هل ترك سيف نبيل الغناء و اتجه للتمثيل ؟

هل ترك سيف نبيل الغناء و اتجه للتمثيل ؟

شاهد: داليا مبارك تتعرّض للتنمّر القاسي.. والجمهور &#34;حمار&#34;.. ما القصة ؟

شاهد: داليا مبارك تتعرّض للتنمّر القاسي.. والجمهور "حمار".. ما القصة ؟

شاهد: روان بن حسين تعتذر لزوجها وتعترف بالندم

شاهد: روان بن حسين تعتذر لزوجها وتعترف بالندم

شاهد: أبلة فاهيتا تخطف الأنظار بالإطلالة الجديدة.. هل أصبحت عارضة الأزياء ؟

شاهد: أبلة فاهيتا تخطف الأنظار بالإطلالة الجديدة.. هل أصبحت عارضة الأزياء ؟

عربي

الكشف عن اقتراح تلقته السودان من إثيوبيا بشأن سد النهضية

الكشف عن اقتراح تلقته السودان من إثيوبيا بشأن سد النهضية

البرلمان العربي: أمن السعودية يمثل عمقاً استراتيجياً ثابتاً بالأمن القومي العربي

البرلمان العربي: أمن السعودية يمثل عمقاً استراتيجياً ثابتاً بالأمن القومي العربي

لولاية خامسة.. انتخاب إسماعيل عمر جيلة رئيسا لجيبوتي

لولاية خامسة.. انتخاب إسماعيل عمر جيلة رئيسا لجيبوتي

اليوم.. مصر تعرض اكتشافها الجديد لـ &#34;أكبر مدينة فرعونية على الإطلاق&#34;

اليوم.. مصر تعرض اكتشافها الجديد لـ "أكبر مدينة فرعونية على الإطلاق"