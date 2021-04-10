اجتماع لأمانة سر (فدا) في محافظة جنين برئاسة الأمين العام صالح رأفت

رام الله - دنيا الوطنترأس صالح رأفت، الأمين العام للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا) اجتماعا لأمانة سر الحزب في محافظة جنين حضره كل من وليد عطاطرة عضو المكتب السياسي وعاطف زيدان عضو اللجنة المركزية وأمين سر فدا في محافظة جنين وغياث عابد عضو اللجنة المركزية ومحمد جوابرة ممثل فدا في الاتحاد العام لنقابات العمال في جنين.وتركز البحث في الاجتماع على استنهاض الأوضاع التنظيمية لحزب (فدا) في محافظة جنين وشحذ همم جميع الرفيقات والرفاق في كل المواقع وإشراكهم في مختلف المهام التي تضعها أمانة سر المحافظة خاصة على ضوء اقتراب استحقاق إجراء الانتخابات التشريعية ومتطلبات التحشيد لكسب هذه المعركة الديمقراطية.ودعا رأفت الى تكثيف الجهود والعمل بروح الفريق الواحد وبشكل مشترك مع الرفاق في حزب الشعب الفلسطيني في كافة المواقع استعدادا وانضباطا لخوض الانتخابات وتشكيل اللجان الموقعية وتحمل المسؤوليات الكاملة لكسبها والرقي بقائمة (اليسار الموحد) والعمل على انجاحها بما يليق.هذا وتخلل الاجتماع تكريم الرفيقات ممثلات حزبنا فدا في الاتحاد العام لنقابات العمال في جنين.