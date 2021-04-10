شاهد: الدكتور "مجاهد نزال" يروي تفاصيل إنقاذه للطفلة الرضيعة من الموت

رام الله - دنيا الوطنتحدث الطبيب الفلسطيني مجاهد نزال، عن الكيفية التي تمكن من خلالها انقاذ حياة طفلة رضيعة من الموت المحقق بعدما وصلت للمجمع الطبي في بلدة قباطية جنوب محافظة جنين، جراء انسداد مجرى التنفس.وعبر صفحته بموقع (فيسبوك)، نشر الطبيب نزال مقطع فيديو، يظهر لحظة دخول الوالدين الى مجمع طبي قباطية وهما في حالة صعبة ويرثى لها جراء ما حصل لطفلتهما الرضيعة.وتمكن الطبيب مجاهد نزال من انقاذ الطفلة الرضيعة خلال وقت قصير بعدما وضعها على كف يده وقام بضربها على ظهرها عدة مرات.وانتشر مقطع الفيديو سريعا على مواقع التواصل الاجتماعي ، حيث أشاد عدد كبير من الفلسطينيين بجهود الدكتور مجاهد نزال في انقاذ حياة الرضيعة من الموت المحقق.نص ما كتبه الطبيب مجاهد نزال عبر صفحته على فيسبوكالثانية فجرا الا عشرة دقائقكان يوم شَديد ومُرهقما قدرت استنى اصل البيت عشان ارتاحنمت على احد الأسِرَّه و غفيت للحظاتبس الموتحسيت فيهصراخ و صياحالموت جاي لعنديركضت وانا نائمالصراخ لسا ما وعّانيكثير افكار و خربطات و تهيئات براسي والموت بعده الي مسيطرحسيت راسي بده يفقععيوني لسا ما فتحواما عندي لسا القدره انه استوعب ايش الي قاعد بصيرالاب بصرخ بصوت مبحوح :"ماتت ماتت مخنوقه..مشااان الله..مااااااتت"الام بكاء بدون صوتمش قادره تطلع الكلمهالاب:"البنت ما بتتحرك"أنا:"الله اكبر..يااا الله يااا الله"حملت الطفله بلا وعي و لا ادراكحملت جثه طفلة عمرها سنه و اربع شهورحملتها و لهون وقف قلبيمددتها على ايدي اليمين و وجهها لتحت و ضربتها مره وراء الثانية براحة ايدي الثانية على منتصف الظهرلحظه و بكت الطفلهو بوقتها انا صحيترفعت راسي للسما"يااا الله..الحمد الله".الاهل و انا دخلنا بصدمه لحظية من عظم الموقفاجرينا مو قادرين يحملونا..قعدنا على الارضالاب:"شو صار بعدها عايشه..بعدها عايشه؟!"انا:"والله بعدها عايشه..هيها بتبكي".هاي اللحظات و المواقف من الحياة الي مستحل تتنتسىلحظات بتحس فيها بعظم الروح، بتشعر و بتعيش غريزة الابوة و الامومه، بتشوف قلب الام و الاب كيف ممكن ينفطر على الفراق..موقف بتحس بكونك طبيب، الله يسرك لهيك موقف، لتعيش هيك حاله و تكون سبب لانقاذ روح بتوفيق منه.لحظات راح تكون مصدر لزديادك ايمان بما تفعل و تحب.