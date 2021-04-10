المطران حنا: يجب أن تقوموا بواجبكم الإيماني والأخلاقي والإنساني تجاه مدينة القدس



وقدم التهنئة لكل الذين احتفلوا بعيد القيامة كما ولاولئك الذين يستعدون لاستقبال هذا العيد الكبير يوم 2/5 حسب التقويم الشرقي.



ووضع المطران حنا المشاركين في صورة ما يحدث في مدينة القدس من تعديات واستهداف يطال المقدسات والاوقاف والانسان الفلسطيني في كافة تفاصيل حياته، كما وتوقف بشكل خاص حول ما يحدث في حي الشيخ جراح وفي غيرها من الاحياء المقدسية حيث هنالك نكبة جديدة ومتجددة يتعرض لها المقدسيون حيث ان هنالك بعضا منهم مهددين بالطرد من منازلهم لكي يتحولوا الى لاجئين في وطنهم يفترشون الارض ويلتحفون السماء.



وقال: في فترة عيد القيامة والصوم الذي يوصلنا الى هذا العيد المجيد نذكركم بمكانة القدس في المسيحية فهي القبلة الاولى والوحيدة لكافة المسيحيين وفيها تمت الاحداث الخلاصية العظمى المرتبطة بايماننا وعقيدتنا، ولذلك فإننا نذكركم بمسؤولياتكم الروحية والانسانية والاخلاقية تجاه ما يحدث في القدس، فلا تتركوا المقدسيين لوحدهم يقارعون جلاديهم، ونتمنى منكم ان تولوا اهتماما بما يحدث في حي الشيخ جراح وفي غيره من الاحياء المقدسية.



وشدد على أن ما يهمنا في القدس ليس فقط المقدسات والحجارة الصماء بل ويهمنا ايضا الانسان الذي يجب ان يبقى في مدينته لكي يحافظ على هذه المقدسات وعلى هذا التاريخ والتراث العريق في هذه المدينة المقدسة.



وقدم المطران حنا للمشاركين تقريرا تفصيليا عما يحدث في حي الشيخ جراح وفي غيرها من الاحياء كما وداخل البلدة القديمة حيث هنالك تطاول غير مسبوق على المقدسات والاوقاف كما واجاب على عدد من الاسئلة والاستفسارات.

وقد كان المطران حنا المتحدث الرئيسي في اعمال هذه الندوة حيث خاطب المشاركين مباشرة من القدس مرحبا بهم وباعثا اليهم جميعا برسالة مدينتنا المقدسة وهي رسالة محبة واخوة وسلام.