شؤون فلسطينية

المطران حنا: يجب أن تقوموا بواجبكم الإيماني والأخلاقي والإنساني تجاه مدينة القدس

رام الله - دنيا الوطن
شارك المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس اليوم في ندوة على "زووم" حول واقع مدينة القدس وذلك بمشاركة عدد من ممثلي الكنائس المسيحية في امريكا واوروبا وكذلك مؤسسات حقوقية.

وقد كان المطران حنا المتحدث الرئيسي في اعمال هذه الندوة حيث خاطب المشاركين مباشرة من القدس مرحبا بهم وباعثا اليهم جميعا برسالة مدينتنا المقدسة وهي رسالة محبة واخوة وسلام.

وقدم التهنئة لكل الذين احتفلوا بعيد القيامة كما ولاولئك الذين يستعدون لاستقبال هذا العيد الكبير يوم 2/5 حسب التقويم الشرقي.

ووضع المطران حنا المشاركين في صورة ما يحدث في مدينة القدس من تعديات واستهداف يطال المقدسات والاوقاف والانسان الفلسطيني في كافة تفاصيل حياته، كما وتوقف بشكل خاص حول ما يحدث في حي الشيخ جراح وفي غيرها من الاحياء المقدسية حيث هنالك نكبة جديدة ومتجددة يتعرض لها المقدسيون حيث ان هنالك بعضا منهم مهددين بالطرد من منازلهم لكي يتحولوا الى لاجئين في وطنهم يفترشون الارض ويلتحفون السماء.

وقال: في فترة عيد القيامة والصوم الذي يوصلنا الى هذا العيد المجيد نذكركم بمكانة القدس في المسيحية فهي القبلة الاولى والوحيدة لكافة المسيحيين وفيها تمت الاحداث الخلاصية العظمى المرتبطة بايماننا وعقيدتنا، ولذلك فإننا نذكركم بمسؤولياتكم الروحية والانسانية والاخلاقية تجاه ما يحدث في القدس، فلا تتركوا المقدسيين لوحدهم يقارعون جلاديهم، ونتمنى منكم ان تولوا اهتماما بما يحدث في حي الشيخ جراح وفي غيره من الاحياء المقدسية.

وشدد على أن ما يهمنا في القدس ليس فقط المقدسات والحجارة الصماء بل ويهمنا ايضا الانسان الذي يجب ان يبقى في مدينته لكي يحافظ على هذه المقدسات وعلى هذا التاريخ والتراث العريق في هذه المدينة المقدسة.

وقدم المطران حنا للمشاركين تقريرا تفصيليا عما يحدث في حي الشيخ جراح وفي غيرها من الاحياء كما وداخل البلدة القديمة حيث هنالك تطاول غير مسبوق على المقدسات والاوقاف كما واجاب على عدد من الاسئلة والاستفسارات.

أخبار ذات صلة

&#34;التربية&#34; تعلن نتائج معرض فلسطين للعلوم والتكنولوجيا للعام 2021

"التربية" تعلن نتائج معرض فلسطين للعلوم والتكنولوجيا للعام 2021

الوزير الهدمي: يتوجب على المجتمع الدولي إلزام إسرائيل بعدم عرقلة الانتخابات في القدس

الوزير الهدمي: يتوجب على المجتمع الدولي إلزام إسرائيل بعدم عرقلة الانتخابات في القدس

اجتماع لأمانة سر (فدا) في محافظة جنين برئاسة الأمين العام صالح رأفت

اجتماع لأمانة سر (فدا) في محافظة جنين برئاسة الأمين العام صالح رأفت

وزيرة الصحة توجّه رسالة للطبيب &#34;مجاهد نزال&#34;

وزيرة الصحة توجّه رسالة للطبيب "مجاهد نزال"

شاهد: الدكتور &#34;مجاهد نزال&#34; يروي تفاصيل إنقاذه للطفلة الرضيعة من الموت

شاهد: الدكتور "مجاهد نزال" يروي تفاصيل إنقاذه للطفلة الرضيعة من الموت

أبوليلى يدعو للقاء وطني لوضع خطة لإنجاز الانتخابات بالقدس وصونها من مشاريع التهويد والأسرلة

أبوليلى يدعو للقاء وطني لوضع خطة لإنجاز الانتخابات بالقدس وصونها من مشاريع التهويد والأسرلة

تقرير: نتنياهو يضع الإدارة الأميركية الجديدة أمام الامتحان في الموقف من النشاطات الاستيطانية ‎‎

تقرير: نتنياهو يضع الإدارة الأميركية الجديدة أمام الامتحان في الموقف من النشاطات الاستيطانية ‎‎

26 حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) في فلسطين

26 حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) في فلسطين

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&#34;التربية&#34; تعلن نتائج معرض فلسطين للعلوم والتكنولوجيا للعام 2021

"التربية" تعلن نتائج معرض فلسطين للعلوم والتكنولوجيا للعام 2021

اجتماع لأمانة سر (فدا) في محافظة جنين برئاسة الأمين العام صالح رأفت

اجتماع لأمانة سر (فدا) في محافظة جنين برئاسة الأمين العام صالح رأفت

أبوليلى يدعو للقاء وطني لوضع خطة لإنجاز الانتخابات بالقدس وصونها من مشاريع التهويد والأسرلة

أبوليلى يدعو للقاء وطني لوضع خطة لإنجاز الانتخابات بالقدس وصونها من مشاريع التهويد والأسرلة

تقرير: نتنياهو يضع الإدارة الأميركية الجديدة أمام الامتحان في الموقف من النشاطات الاستيطانية ‎‎

تقرير: نتنياهو يضع الإدارة الأميركية الجديدة أمام الامتحان في الموقف من النشاطات الاستيطانية ‎‎

شاهد: استمرار سريان منع حركة المركبات في قطاع غزة للحد من انتشار (كورونا)

شاهد: استمرار سريان منع حركة المركبات في قطاع غزة للحد من انتشار (كورونا)

فيديو.. شاهد لحظات عصيبة ومرعبة عاشها والدا طفلة أنقذها طبيب فلسطيني بأعجوبة في جنين

فيديو.. شاهد لحظات عصيبة ومرعبة عاشها والدا طفلة أنقذها طبيب فلسطيني بأعجوبة في جنين

حصاد: شهيدان وعشرات الإصابات في أكثر من 51 نقطة مواجهة

حصاد: شهيدان وعشرات الإصابات في أكثر من 51 نقطة مواجهة

قطاع غزة يواصل تسجيل أرقام كبيرة بعدد الوفيات اليومية لفيروس (كورونا)

قطاع غزة يواصل تسجيل أرقام كبيرة بعدد الوفيات اليومية لفيروس (كورونا)

منوعات

شاهد: ماذا رد الطيار المفصول على محمد رمضان بعد قضية التعويض

شاهد: ماذا رد الطيار المفصول على محمد رمضان بعد قضية التعويض

شاهد: بسبب آخر ظهور لهما.. أحمد زاهر وابنته ليلى يتعرضوا للانتقاد اللاذع

شاهد: بسبب آخر ظهور لهما.. أحمد زاهر وابنته ليلى يتعرضوا للانتقاد اللاذع

شاهد: ريهام حجاج &#34; أنا مخي جزمة&#34;.. ما القصة ؟

شاهد: ريهام حجاج " أنا مخي جزمة".. ما القصة ؟

شاهد: محمد كارتر يثير الجدل والحيرة حول انفصاله عن شيماء سيف

شاهد: محمد كارتر يثير الجدل والحيرة حول انفصاله عن شيماء سيف

شاهد: بعد طلاقها على الهواء.. هند البلوشي تعلن عن حملها

شاهد: بعد طلاقها على الهواء.. هند البلوشي تعلن عن حملها

هل تسبب الأمير هاري و ميغان ماركل بوفاة الأمير فيليب ؟

هل تسبب الأمير هاري و ميغان ماركل بوفاة الأمير فيليب ؟

هل ترك سيف نبيل الغناء و اتجه للتمثيل ؟

هل ترك سيف نبيل الغناء و اتجه للتمثيل ؟

شاهد: داليا مبارك تتعرّض للتنمّر القاسي.. والجمهور &#34;حمار&#34;.. ما القصة ؟

شاهد: داليا مبارك تتعرّض للتنمّر القاسي.. والجمهور "حمار".. ما القصة ؟

شاهد: روان بن حسين تعتذر لزوجها وتعترف بالندم

شاهد: روان بن حسين تعتذر لزوجها وتعترف بالندم

شاهد: أبلة فاهيتا تخطف الأنظار بالإطلالة الجديدة.. هل أصبحت عارضة الأزياء ؟

شاهد: أبلة فاهيتا تخطف الأنظار بالإطلالة الجديدة.. هل أصبحت عارضة الأزياء ؟

عربي

الكشف عن اقتراح تلقته السودان من إثيوبيا بشأن سد النهضية

الكشف عن اقتراح تلقته السودان من إثيوبيا بشأن سد النهضية

البرلمان العربي: أمن السعودية يمثل عمقاً استراتيجياً ثابتاً بالأمن القومي العربي

البرلمان العربي: أمن السعودية يمثل عمقاً استراتيجياً ثابتاً بالأمن القومي العربي

لولاية خامسة.. انتخاب إسماعيل عمر جيلة رئيسا لجيبوتي

لولاية خامسة.. انتخاب إسماعيل عمر جيلة رئيسا لجيبوتي

اليوم.. مصر تعرض اكتشافها الجديد لـ &#34;أكبر مدينة فرعونية على الإطلاق&#34;

اليوم.. مصر تعرض اكتشافها الجديد لـ "أكبر مدينة فرعونية على الإطلاق"