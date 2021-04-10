المطران حنا: تسريب العقارات في القدس كارثة وانتكاسة



وقال المطران حنا: إن ما حدث مؤخراً في سلوان وفي غيرها من الأماكن كما واستهداف مقدساتنا وأوقافنا إنما هو عمل في غاية الخطورة ولا يجوز الاكتفاء بإصدار بيانات التنديد والاستنكار بل وجب العمل على إيقاف هذه الظاهرة الخطيرة ذلك لأن كل حبة تراب في القدس خاصة وفي فلسطين عامة هي بالنسبة إلينا جزء من تاريخنا وتراثنا وعراقة وجودنا.





وتابع: ومن يسرب إنما يتطاول على تاريخنا وعراقة انتمائنا وجذورنا العميقة في تربة هذه الأرض المقدسة من العالم.



وقال: إن التسريبات التي حدثت مؤخرا إنما هي نتيجة واضحة لانعدام الوازع الإنساني والضميري والأخلاقي لدى فئات لا يهمها سوى زيادة أموالها حتى وإن كان هذا على حساب القدس وقضية شعبنا العادلة.





وتابع: يجب العمل على وقف مثل هذه التسريبات والتي تندرج في إطار التآمر على شعبنا وقدسنا ومقدساتنا وقضيتنا العادلة، كما ونعتقد بأن كل هذه التسريبات وفي ظل الاحتلال إنما هي غير قانونية وغير شرعية، فمن سرب لا يحق له أن يفعل ذلك لان القدس ليست سلعة لكي تباع وتشترى ومن سرق واخذ فإن ما فعله انما هو عمل غير قانوني في ظل حالة غير قانونية وممارسات ظالمة يتعرض لها شعبنا .

وشدد في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، على أن تسريب العقارات والأراضي في القدس لجهات وجمعيات استيطانية ليس بالأمر الجديد وهذه ظاهرة خطيرة ابتدأت مع الاحتلال، ولكن ازدادت وتيرتها في الآونة الأخيرة.