دولي

زلزال بقوة 6 درجات يضرب قبالة سواحل اندونيسيا

زلزال بقوة 6 درجات يضرب قبالة سواحل اندونيسيا
ضرب زلزال بقوة 6 درجات، اليوم السبت، قبالة سواحل جزيرة جاوة الاندونيسية، اليوم السبت، بحسب ما أفاد المعهد الأميركي للجيوفيزياء، من دون اصدار إنذار باحتمال حصول تسونامي.

ووقع الزلزال على عمق 82 كيلومترا وعلى بعد حوالى 45 كيلومترا جنوب غرب مدينة مالانغ في جاوة الشرقية. ولم تتوافر أي معلومات فورية عن وقوع ضحايا، لكن الزلزال أصاب مدينة مالانغ التي يقطنها ملايين السكان.

وغالبا ما تشهد اندونيسيا نشاطا زلزاليا وبركانيا بسبب موقعها على "حزام النار" في المحيط الهادئ حيث تصطدم الطبقات التكتونية.

وفي العام 2018، أدت هزة بلغت قوتها 7,5 درجات على مقياس ريختر في بالو على جزيرة سولايسي إلى مقتل أو فقدان 4300 شخص.

في 26 كانون الأول/ ديسمبر 2004 ضرب زلزال بلغت قوته 9,1 درجات قبالة سواحل سومطرة وأسفر عن تسونامي حصد أرواح 220 ألف شخص في المنطقة برمتها بينهم نحو 170 ألفا في اندونيسيا. وكانت هذه واحدة من الكوارث الطبيعية التي سقط فيها أكبر عدد من الضحايا في التاريخ.

أخبار ذات صلة

استمرار تحسن الصورة الوبائية في إسرائيل

استمرار تحسن الصورة الوبائية في إسرائيل

إيران: البدء بضخ غاز اليورانيوم &#34;uf6&#34; بأجهزة الطرد المركزي بمفاعل نطنز النووي

إيران: البدء بضخ غاز اليورانيوم "uf6" بأجهزة الطرد المركزي بمفاعل نطنز النووي

وكالة أممية تتهم إيران بانتهاك جديد للاتفاق النووي

وكالة أممية تتهم إيران بانتهاك جديد للاتفاق النووي

بالغت بالاحتفال بعيد ميلادها.. تغريم رئيسة وزراء النرويج لانتهاكها قواعد احتواء (كورونا)

بالغت بالاحتفال بعيد ميلادها.. تغريم رئيسة وزراء النرويج لانتهاكها قواعد احتواء (كورونا)

(كورونا) عالميا: نحو مليونين و929 ألف وفاة و135 مليونا و315 ألف إصابة

(كورونا) عالميا: نحو مليونين و929 ألف وفاة و135 مليونا و315 ألف إصابة

إيطاليا تتهم منظمة الصحة العالمية بـ &#34;الكذب&#34;

إيطاليا تتهم منظمة الصحة العالمية بـ "الكذب"

فرنسا: قرار بشأن الأشخاص دون (55 عاماً) الذين تلقوا جرعة أولى من لقاح &#34;أسترازينيكا&#34;

فرنسا: قرار بشأن الأشخاص دون (55 عاماً) الذين تلقوا جرعة أولى من لقاح "أسترازينيكا"

ألمانيا: قفزة جديدة بإصابات فيروس (كورونا)

ألمانيا: قفزة جديدة بإصابات فيروس (كورونا)

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

أبوليلى يدعو للقاء وطني لوضع خطة لإنجاز الانتخابات بالقدس وصونها من مشاريع التهويد والأسرلة

أبوليلى يدعو للقاء وطني لوضع خطة لإنجاز الانتخابات بالقدس وصونها من مشاريع التهويد والأسرلة

تقرير: نتنياهو يضع الإدارة الأميركية الجديدة أمام الامتحان في الموقف من النشاطات الاستيطانية ‎‎

تقرير: نتنياهو يضع الإدارة الأميركية الجديدة أمام الامتحان في الموقف من النشاطات الاستيطانية ‎‎

شاهد: استمرار سريان منع حركة المركبات في قطاع غزة للحد من انتشار (كورونا)

شاهد: استمرار سريان منع حركة المركبات في قطاع غزة للحد من انتشار (كورونا)

حصاد: شهيدان وعشرات الإصابات في أكثر من 51 نقطة مواجهة

حصاد: شهيدان وعشرات الإصابات في أكثر من 51 نقطة مواجهة

قطاع غزة يواصل تسجيل أرقام كبيرة بعدد الوفيات اليومية لفيروس (كورونا)

قطاع غزة يواصل تسجيل أرقام كبيرة بعدد الوفيات اليومية لفيروس (كورونا)

أمان يدعو الإعلام للالتزام بمعايير النزاهة والحيادية وتكافؤ بتغطية العملية الانتخابية

أمان يدعو الإعلام للالتزام بمعايير النزاهة والحيادية وتكافؤ بتغطية العملية الانتخابية

حزب الشعب يدعو جماهير شعبنا للمشاركة بالاعتصام والمؤتمر الصحفي الذي يعقد بالقدس اليوم

حزب الشعب يدعو جماهير شعبنا للمشاركة بالاعتصام والمؤتمر الصحفي الذي يعقد بالقدس اليوم

الأحمد يتحدث عن عودة المساعدات الأمريكية للفلسطينيين وعملية السلام والانتخابات في القدس

الأحمد يتحدث عن عودة المساعدات الأمريكية للفلسطينيين وعملية السلام والانتخابات في القدس

منوعات

شاهد: ماذا رد الطيار المفصول على محمد رمضان بعد قضية التعويض

شاهد: ماذا رد الطيار المفصول على محمد رمضان بعد قضية التعويض

شاهد: بسبب آخر ظهور لهما.. أحمد زاهر وابنته ليلى يتعرضوا للانتقاد اللاذع

شاهد: بسبب آخر ظهور لهما.. أحمد زاهر وابنته ليلى يتعرضوا للانتقاد اللاذع

شاهد: ريهام حجاج &#34; أنا مخي جزمة&#34;.. ما القصة ؟

شاهد: ريهام حجاج " أنا مخي جزمة".. ما القصة ؟

شاهد: محمد كارتر يثير الجدل والحيرة حول انفصاله عن شيماء سيف

شاهد: محمد كارتر يثير الجدل والحيرة حول انفصاله عن شيماء سيف

شاهد: بعد طلاقها على الهواء.. هند البلوشي تعلن عن حملها

شاهد: بعد طلاقها على الهواء.. هند البلوشي تعلن عن حملها

هل تسبب الأمير هاري و ميغان ماركل بوفاة الأمير فيليب ؟

هل تسبب الأمير هاري و ميغان ماركل بوفاة الأمير فيليب ؟

هل ترك سيف نبيل الغناء و اتجه للتمثيل ؟

هل ترك سيف نبيل الغناء و اتجه للتمثيل ؟

شاهد: داليا مبارك تتعرّض للتنمّر القاسي.. والجمهور &#34;حمار&#34;.. ما القصة ؟

شاهد: داليا مبارك تتعرّض للتنمّر القاسي.. والجمهور "حمار".. ما القصة ؟

شاهد: روان بن حسين تعتذر لزوجها وتعترف بالندم

شاهد: روان بن حسين تعتذر لزوجها وتعترف بالندم

شاهد: أبلة فاهيتا تخطف الأنظار بالإطلالة الجديدة.. هل أصبحت عارضة الأزياء ؟

شاهد: أبلة فاهيتا تخطف الأنظار بالإطلالة الجديدة.. هل أصبحت عارضة الأزياء ؟

عربي

الكشف عن اقتراح تلقته السودان من إثيوبيا بشأن سد النهضية

الكشف عن اقتراح تلقته السودان من إثيوبيا بشأن سد النهضية

البرلمان العربي: أمن السعودية يمثل عمقاً استراتيجياً ثابتاً بالأمن القومي العربي

البرلمان العربي: أمن السعودية يمثل عمقاً استراتيجياً ثابتاً بالأمن القومي العربي

لولاية خامسة.. انتخاب إسماعيل عمر جيلة رئيسا لجيبوتي

لولاية خامسة.. انتخاب إسماعيل عمر جيلة رئيسا لجيبوتي

اليوم.. مصر تعرض اكتشافها الجديد لـ &#34;أكبر مدينة فرعونية على الإطلاق&#34;

اليوم.. مصر تعرض اكتشافها الجديد لـ "أكبر مدينة فرعونية على الإطلاق"