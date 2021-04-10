الأوقاف بغزة: حريصون على إقامة الصلاة داخل المساجد في شهر رمضان

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أكدت وزارة الأوقاف في قطاع غزة، أنها حريصة على إقامة الصلاة داخل المساجد في شهر رمضان المبارك.



وقالت الوزارة، وفق ما نقلت عنها وكالة (الرأي): "نبذل كل ما بوسعنا لإتمام هذا الأمر، لكن ذلك يرجع لطبيعة الحالة الوبائية داخل القطاع".



وأشارت أوقاف غزة، إلى أن المساجد ليست مكانًا لانتشار الأوبئة، وهذا جاء بعد التزام المواطنين بإجراءات الوقاية التي قمنا بها داخل المساجد.