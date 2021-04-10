الخارطة الوبائية: حي "الشيخ رضوان" أكثر المناطق المكتشف بها إصابات (كورونا) في قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطننشرت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم السبت، الخارطة الوبائية لمصابي فيروس (كورونا) خلال آخر 24 ساعة.وكانت وزارة الصحة، أعلنت في موجز تقريرها اليومي، عن تسجيل 10 حالات وفاة و1064 إصابة جديدة بفيروس (كوورنا) في كافة محافظات قطاع غزة، خلال الـ24 ساعة الماضية.وأشارت إلى أنّ إجمالي الإصابات بالفيروس وصل لـ 80044 إصابة منذ بدء جائحة (كورونا) بغزة.وتصدر حي الشيخ رضوان العدد الأكبر بالإصابات بمجموع 145 إصابة، تلاه منطقة خانيونس البلد بـ 107 إصابات، وأيضًا حي الشجاعية بـ 80 إصابة، ثم حي الأمل والمعسكر في خانيونس بـ 77 إصابة، وبني سهيلا 65 إصابة.