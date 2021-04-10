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الكشف عن اقتراح تلقته السودان من إثيوبيا بشأن سد النهضية

الكشف عن اقتراح تلقته السودان من إثيوبيا بشأن سد النهضية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وسائل إعلام سودانية، بأن الحكومة الإثيوبية وجهت إلى الخرطوم اقتراحا جديدا بشأن سد النهضة.

وذكرت صحيفة (السوداني)، بأن أديس أبابا عرضت على الخرطوم فجر اليوم السبت، اطلاعها على تفاصيل ملء سد النهضة المزمع في تموز/يوليو، وآب/أغسطس، دون اتفاق قانوني ملزم.

وأشار تقرير الصحيفة إلى ثبوت موقف الخرطوم القاضي بضرورة تبادل المعلومات ضمن اتفاق قانوني ملزم حصرا، ونقل عن مصادر دبلوماسية قولها تعليقا على المبادرة الأخيرة إن هذه الخطوة الإثيوبية جاءت على ما يبدو لرفع الضغط السوداني والإقليمي والدولي، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).

وتابع المصادر: "لكن صدقهم يشهد عليه ما يدعونه الآن عن امتلاكهم لأراضي الفشقة.. من المهم الوصول إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن معلومات الملء والتشغيل سويا وليس واحدة دون الأخرى".

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