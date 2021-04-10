استمرار تحسن الصورة الوبائية في إسرائيل

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، بأن تحسن الحالة الوبائية لا يزال مستمراً في إسرائيل.



وهبط عدد حالات (كورونا) النشطة إلى أقل من 4200، وعدد المرضى بحالة خطيرة إلى 270، فيما لا يزال نحو 150 مريضًا بحاجة إلى الاستعانة بأجهزة التنفس الاصطناعي.



وتوفي بوباء (كورونا) منذ اندلاعه في إسرائيل، 6280 شخصًا حتى يوم أمس، وتلقى نحو 5,304,870 اللقاح بالجرعة الأولى، و 4,911,808 بالجرعة الثانية.



وفي ضوء هذه المعطيات، يتواصل خلال الأيام القادمة رفع القيود الصحية تدريجيًا، لا سيما في الجهاز التعليمي.



وقد رجّح أمس منسق مكافحة الوباء،نحمان أش، استكمال إعادة هذا الجهاز الى العمل كليّا في غضون ثلاثة أو أربعة أسابيع.