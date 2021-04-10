دولي

إيران: البدء بضخ غاز اليورانيوم "uf6" بأجهزة الطرد المركزي بمفاعل نطنز النووي

إيران: البدء بضخ غاز اليورانيوم "uf6" بأجهزة الطرد المركزي بمفاعل نطنز النووي
الرئيس الإيراني حسن روحاني
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم السبت، البدء بضخ غاز اليورانيوم "uf6" في أجهزة الطرد المركزي في مفاعل نطنز النووي.

وكشف روحاني خلال "الیوم الوطني للتكنولوجيا النووية في إيران" عن "البدء بالاختبار الميكانيكي على أجهزة طرد مركزي من الجيل التاسع IR9".

وأكد روحاني أن "إيران بدأت بضخ غاز اليورانيوم في مجموعة من 164 جهاز طرد مركزي من الجيل السادس IR6"، وأنها بدأت "بضخ غاز اليورانيوم في مجموعة من 30 جهاز طرد مركزي من الجيل IR5".

كما بين الرئيس الإيراني "البدء بضخ غاز اليورانيوم في مجموعة من 30 جهاز طرد مركزي من الجيل IR6s"، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).

هذا وأعلنت إيران افتتاح مركز جديد لإنتاج أجهزة الطرد المركزي المتطورة في جبال نطنز، إذ أن افتتاح المركز الجديد يأتي بعد التفجير الذي تعرض له المركز السابق في تموز/يوليو الماضي، حيث وجهت طهران الاتهام لإسرائيل بتفجيره.

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