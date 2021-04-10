شاهد: استمرار سريان منع حركة المركبات في قطاع غزة للحد من انتشار (كورونا)

يستمر في قطاع غزة، اليوم السبت، سريان منع حركة المركبات، ضمن الإجراءات الوقائية للحد من ارتفاع الإصابات بفيروس (كورونا) المستجد.





وبدأ سريان القرار الذي اتخذته وزارة الداخلية والأمن الوطني، مساء الأربعاء الماضي، ويتواصل حتى صباح غد الأحد.





ومنذ نحو ثلاثة أسابيع، يسجل قطاع غزة أرقاماً مرتفعة بعدد الإصابات والوفيات اليومية لفيروس (كورونا) المستجد.





وأعلنت وزارة الصحة، بغزة، اليوم السبت، أنها أجرت 3064 فحصاً مخبرياً خلال 24 ساعة الماضية، فيما تم تسجيل 1064 إصابة جديدة بفيروس (كورونا).

ورصدت في موجز تقريرها اليومي، تعافي 600 حالة جديدة من مصابي الفيروس، مسجلة 10 حالات وفاة بالفيروس خلال نفس الفترة الزمنية.

ووصل إجمالي تراكمي للمصابين 80044 إصابة، وإجمالي الحالات النشطة 18369 حالة، فيما وصل إجمالي المتعافين 61004 حالة.

كما وصل إجمالي الوفيات 671 حالة وفاة، وإجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 387 حالة، فيما وصل إجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 263 حالة.











رام الله - دنيا الوطن