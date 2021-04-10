فيديو.. شاهد لحظات عصيبة ومرعبة عاشها والدا طفلة أنقذها طبيب فلسطيني بأعجوبة في جنين

وكشف الطبيب نزال تفاصيل وأحداث إنقاذ الطفلة عند وصولها للمجمع الطبي في بلدة قباطية وهي في حالة حرجة للغاية:





وفيما يلي كلمات نزال بعدما أنقذ حياة الطفلة:

الثانية فجرا الا عشرة دقائق

كان يوم شَديد ومُرهق

ما قدرت استنى اصل البيت عشان ارتاح

نمت على احد الأسِرَّه و غفيت للحظات

بس الموت

حسيت فيه

صراخ و صياح

الموت جاي لعندي

ركضت وانا نائم

الصراخ لسا ما وعّاني

كثير افكار و خربطات و تهيئات براسي والموت بعده الي مسيطر

حسيت راسي بده يفقع

عيوني لسا ما فتحوا

ما عندي لسا القدره انه استوعب ايش الي قاعد بصير

الاب بصرخ بصوت مبحوح :

"ماتت ماتت مخنوقه..مشااان الله..مااااااتت"

الام بكاء بدون صوت

مش قادره تطلع الكلمه

الاب:

"البنت ما بتتحرك"

أنا:

"الله اكبر..يااا الله يااا الله"

حملت الطفله بلا وعي و لا ادراك

حملت جثه طفلة عمرها سنه و اربع شهور

حملتها و لهون وقف قلبي

مددتها على ايدي اليمين و وجهها لتحت و ضربتها مره وراء الثانية براحة ايدي الثانية على منتصف الظهر

لحظه و بكت الطفله

و بوقتها انا صحيت

رفعت راسي للسما

"يااا الله..الحمد الله".

الاهل و انا دخلنا بصدمه لحظية من عظم الموقف

اجرينا مو قادرين يحملونا..قعدنا على الارض

الاب:

"شو صار بعدها عايشه..بعدها عايشه؟!"

انا:

"والله بعدها عايشه..هيها بتبكي".

هاي اللحظات و المواقف من الحياة الي مستحل تتنتسى

لحظات بتحس فيها بعظم الروح، بتشعر و بتعيش غريزة الابوة و الامومه، بتشوف قلب الام و الاب كيف ممكن ينفطر على الفراق..موقف بتحس بكونك طبيب، الله يسرك لهيك موقف، لتعيش هيك حاله و تكون سبب لانقاذ روح بتوفيق منه.