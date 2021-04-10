حصاد: شهيدان وعشرات الإصابات في أكثر من 51 نقطة مواجهة



وفي يوم الاثنين تم إحصاء 6 نقاط مواجهة أدت إلى وقوع إصابتين بالرضوض بصفوف المواطنين، وإصابة مستوطن بالحجارة قرب النبي صالح.



وتوزعت نقاط المواجهة في بلدتي الجيب وحزما شرق القدس، ومخيم الفوار بالخليل، وبلدة النبي صالح برام الله، وتقوع قرب بيت لحم، وبلدة تل جنوب نابلس.



وسجل يوم الأحد إلقاء أكواع ناسفة في بلدة بيت أمر وزجاجات حارقة قرب حاجز مخيم شعفاط.



وتم إحصاء 8 نقاط مواجهة توزعت على بلدة العيسوية، ومخيم شعفاط وحزما في القدس، وبيت أمر والبلدة القديمة بالخليل، وبلدة بيتللو برام الله، وقرية بيتير في بيت لحم، ومحيط حاجز زعترة جنوب نابلس.



وفي بداية الأسبوع تم رصد 12 نقطة مواجهة مع الاحتلال أدت إلى إصابة واحدة بالرصاص الحي.



وتوزعت نقاط المواجهة مع الاحتلال في بلدة العيسوية وقطنة، حزما، عناتا في القدس، وبلدة بيت عينون في الخليل، ومحيط مستوطنتي شيلو وبيت أيل قرب رام الله، وقرية تقوع ببيت لحم، وبلدتي جالود واللبن الشرقية جنوب نابلس، وأخيرا بلدة كفر قدوم شرق قلقيلية.



رام الله - دنيا الوطنشهد الأسبوع الماضي، استشهاد مواطن برصاص الاحتلال ومسنة إثر جريمة دهس من قبل مستوطن، وإصابة عشرات من المواطنين خلال مواجهات في 51 نقطة تخللها إلقاء زجاجات حارقة وأكواع متفجرة.فيوم أمس الجمعة تم رصد 10 نقاط مواجهة مع الاحتلال أدت إلى وقوع 5 إصابات بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط بينهم طفل أصيب بعينه، ومثلها بالرضوض بالإضافة إلى إصابة مستوطنين بالحجارة في منطقة عين يبرود قرب رام الله.وتوزعت نقاط المواجهة في حي الشيخ جراح ومنطقة سلوان بمدينة القدس، ومنطقتي باب الزاوية ومسافر يطا بالخليل، وقرية عين يبرود في مدينة رام الله، وبلدة بيت دجن شرق نابلس، وبلدة كفر قدوم والحاجز الشمالي في مدينة قلقيلية.ويوم الخميس تم إحصاء 3 نقاط مواجهة، ت في البلدة القديمة وبلدة سلوان بالقدس وبلدة شويكة قرب مدينة طولكرم دون رصد إصابات.وفي يوم الأربعاء استشهدت المواطن المسنة شفيقة محمد أبو عقيل (76 عامًا) بعد أن دهسها مستوطن عند مدخل السموع بالخليل، وتم تسجيل إلقاء أكواع ناسفة بالقرب من مستوطنة بيت أيل.كما تم رصد 5 نقاط مواجهة في بلدتي بيت أمر والسموع في الخليل، وبلدة دير جرير ومحيط مستوطنة بيت ايل قرب رام الله، ومخيم عين السلطان قرب مدينة أريحا.وشهد يوم الثلاثاء قيام قوات الاحتلال بتنفيذ عملية إعدام بحق المواطن أسـامـة محمد منصور (42 عامًا) مـن بلدة بــدو الذي ارتقى برصاص الاحتلال بعد إطلاق النار عليه برفقة زوجته في بيرنبالا قرب القدس.وتم إحصاء 7 نقاط مواجهة في بلدتي بير نبالا وبيت أكسا قرب القدس، وفي بيت أمر وبيت عنون قرب الخليل، ومنطقة حاجز الأنفاق في مدينة بيت لحم، وبلدة سبسطية شمال نابلس.