شؤون فلسطينية

قطاع غزة يواصل تسجيل أرقام كبيرة بعدد الوفيات اليومية لفيروس (كورونا)

قطاع غزة يواصل تسجيل أرقام كبيرة بعدد الوفيات اليومية لفيروس (كورونا)
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة، بغزة، اليوم السبت، أنها أجرت 3064 فحصاً مخبرياً خلال 24 ساعة الماضية، فيما تم تسجيل 1064 إصابة جديدة بفيروس (كورونا).

ورصدت في موجز تقريرها اليومي،  تعافي 600 حالة جديدة من مصابي الفيروس، مسجلة 10 حالات وفاة بالفيروس خلال نفس الفترة الزمنية.

ووصل إجمالي تراكمي للمصابين 80044 إصابة، وإجمالي الحالات النشطة 18369 حالة، فيما وصل إجمالي المتعافين 61004 حالة.

كما وصل إجمالي الوفيات 671 حالة وفاة، وإجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 387 حالة، فيما وصل إجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 263 حالة.

وفيما يتعلق بالتطعيمات، وصل إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة،  81600 جرعة وهي تكفي 40800 شخص، وإجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح، 29808 أشخاص.

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