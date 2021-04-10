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البرلمان العربي: أمن السعودية يمثل عمقاً استراتيجياً ثابتاً بالأمن القومي العربي

البرلمان العربي: أمن السعودية يمثل عمقاً استراتيجياً ثابتاً بالأمن القومي العربي
رام الله - دنيا الوطن
أعرب البرلمان العربي عن إدانته واستنكاره الشديدين لهجوم جماعة الحوثي على مدينة خميس مشيط بالمملكة العربية السعودية بطائرة مسيرة والتي تصدت لها قوات تحالف دعم الشرعية باليمن بنجاح .

وحذر البرلمان العربي من استمرار انتهاكات جماعة الحوثي، التي تهدف لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، مطالباً المجتمع الدولي بالتحرك العاجل والحاسم لردع جماعة الحوثي عن جرائمها والانتقال من مرحلة الإدانة والشجب والاستنكار إلى اتخاذ مواقف رادعة لحماية المدنيين من الاستهداف المستمر.

وأعرب البرلمان العربي عن وقوفه التام مع المملكة العربية السعودية ودعمها فيما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أراضيها وحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، مؤكداً أن أمن واستقرار المملكة العربية السعودية ركيزة أساسية من أساسيات الأمن القومي العربي ويمثل عمقاً إستراتيجياً ثابتاً في منظومة الأمن القومي ككل.

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