لولاية خامسة.. انتخاب إسماعيل عمر جيلة رئيسا لجيبوتي





وقال وزير الداخلية مؤمن أحمد شيخ مساء الجمعة عبر التلفزيون العام: إن: "الرئيس إسماعيل عمر جيله يحصل على 167.535 صوتا، أي 98,58% (...) هذه هي النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية في 9 نيسان/أبريل 2021"، موضحا أن النتائج النهائية ستصدر قريبا عن المجلس الدستوري.



وأدلى الناخبون في جيبوتي أمس الجمعة، بأصواتهم لانتخاب رئيس لهم في هذا البلد الاستراتيجي الصغير الواقع في القرن الأفريقي، وفق ما نقل موقع (فرانس 24).



وفي مواجهة جيله، بدت فرص فوز المرشح الوحيد المنافس زكريا إسماعيل فارح (56 عاما)، وهو رجل أعمال حديث العهد في السياسة، ضئيلة.



ودُعي حوالى 215 ألف ناخب مسجّل (من أصل 990 ألف نسمة) بين الساعة 06,00 و19,00 (03,00 و16,00 ت غ) للتصويت في أحد مراكز الاقتراع الـ529 في البلاد، ومعظمها تقع في العاصمة جيبوتي.



وأدلى عمر غيلة الذي كان يرتدي ملابس تقليدية، الجمعة، بصوته وكان يرافقه عدد من المسؤولين والقادة الأمنيين والصحافيين. وقال إنه "واثق جدا جدا"، في تصريح مقتضب باللغة الفرنسية.



وأضاف باللغة الصومالية إن التصويت "جرى بظروف جيدة (...) الآن سننتظر النتائج".



وترشح غيلة الذي يحكم البلاد منذ 22 عاما، لولاية خامسة وأخيرة نظريا على رأس البلاد التي تتمتع بموقع استراتيجي على حدود إفريقيا وشبه الجزيرة العربية.



وبموجب الدستور الذي لا يسمح لمن تجاوز 75 من العمر الترشح للانتخابات، يفترض أن يكون هذا الاقتراع الأخير للرئيس جيله الذي سيكون قد تجاوز هذا السن في 2026.



رام الله - دنيا الوطنبأكثر من 98% من الأصوات، أعيد انتخاب رئيس جيبوتي المنتهية ولايته إسماعيل عمر جيله، لولاية خامسة مدتها خمس سنوات.