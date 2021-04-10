أمان يدعو الإعلام للالتزام بمعايير النزاهة والحيادية وتكافؤ بتغطية العملية الانتخابية



وفي رسالته للمشرف العام على الإعلام الرسمي، الوزير أحمد عسّاف، دعا ائتلاف أمان مؤسسات الإعلام الرسمي، الى تقديم خدماتها الإعلامية أو الفنية لأي من القوائم الانتخابية ضمن نطاق مبدأ تكافؤ الفرص لجميع القوائم الانتخابية، ما يتوجب على هيئة الإذاعة والتلفزيون الإعلان عن استعدادها لتقديم الخدمات الفنية مسبقا لكافة القوائم الانتخابية، وإتاحة الفرصة لها بشكل متكافئ مع القوائم الأخرى، لكي تتمكن أي قائمة انتخابية من التقدم للحصول على التغطية الإعلامية لحملتها في الوقت المناسب، وتفادي أي شكوك أو لبْس ممكن أن ينشأ نتيجة التعاون مع قائمة انتخابية دون أخرى.



رام الله - دنيا الوطنأكد الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة- أمان على أهمية التزام إعلام الدولة، والإعلام المموّل من الخزينة العامة بمعايير النزاهة والحيادية والعدالة وتكافؤ الفرص في التغطية الإعلامية لكافة القوائم المرشحة إبان مرحلة الدعاية الانتخابية، وشدد بدوره على أهمية وضرورة عدم استخدام موارد الدولة اللوجستية والبشرية لصالح أي قائمة انتخابية.