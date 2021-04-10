حزب الشعب يدعو جماهير شعبنا للمشاركة بالاعتصام والمؤتمر الصحفي الذي يعقد بالقدس اليوم

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رام الله - دنيا الوطن

حزب الشعب يدعو جماهير شعبنا للمشاركة في الاعتصام والمؤتمر الصحفي الذي يعقد في القدس اليوم السبت دعا حزب الشعب الفلسطيني الى أوسع مشاركة في الاعتصام والمؤتمر الصحفي الذي ينظم ظهر اليوم السبت أمام مقر الصليب الأحمر الدولي في مدينة القدس المحتلة.



وقال فهمي شاهين، عضو المكتب السياسي لحزب الشعب في تصريح صحفي صباح اليوم السبت، إن الاعتصام والمؤتمر الصحفي الذي ينظم مع اقتراب 17 من نيسان/إبريل يوم الأسير الفلسطيني، يأتي من أجل إعلاء الصوت عالياَ ومجددا في وجه الاحتلال البغيض، وفي وجه هيئات مدعي "العدالة والديمقراطية" في العالم، من أجل تحمل مسؤولياتهم تجاه معاناة أسرى شعبنا في سجون الاحتلال الصهيوني، وإزاء ما يتعرضون له وعائلاتهم من جرائم منظمة، ولتعزيز أوسع دعم لهم في معركتهم المستمرة ضد الاحتلال، وفي الوقت ذاته للتأكيد عملياَ ومن قلب القدس، على رفض ومقاومة اجراءات الاحتلال في المدينة المقدسة عاصمة الدولة الفلسطينية، وحق أهلها في المشاركة الحرة والكاملة دون نقصان في العملية الانتخابية الفلسطينية بلا أي قيود من المحتل أو غيره.



ودعا شاهين باسم حزب الشعب إلى تعزيز وحدة شعبنا وتلاحمه، وإلى أوسع مشاركة ممكنة في الاعتصام والمؤتمر الصحفي الذي يعقد ظهر اليوم السبت 10/4/2021 في حي الشيخ جراح، واسناده بكل قوة ردا على ممارسات الاحتلال وأجهزة مخابراته ووكلائه وسماسرته من بياعين العقارات والاراضي العربية الفلسطينية، وعلى آخرين من المأزومين بمصالحهم الفئوية والشخصية.