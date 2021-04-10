بيت لحم: قوات الاحتلال تستولي على مركبة في بيت ساحور

أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، على مركبة أحد المواطنين في مدينة بيت ساحور شرق بيت لحم.



وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال داهمت منزل المواطن حسام أبو دية، وفتشته، واستولت على مركبته، وفق ما نقل وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).