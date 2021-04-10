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دولي

(كورونا) عالميا: نحو مليونين و929 ألف وفاة و135 مليونا و315 ألف إصابة

(كورونا) عالميا: نحو مليونين و929 ألف وفاة و135 مليونا و315 ألف إصابة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
بينت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة (كورونا)، حتى صباح اليوم السبت، أن عدد الوفيات جراء الاصابة بالفيروس بلغ مليونين ونحو 929 ألف وفاة.

وبلغت حصيلة الإصابات الاجمالية 135 مليونا وما يزيد عن 315 ألف إصابة، تعافى منهم 108 ملايين وأكثر من 882 ألف مريض.

وتواصل جائحة (كورونا) تفشيها في 219 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس الجمعة 785 ألف و896 إصابة جديدة، وأوقعت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 13,268 حالة وفاة.

وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي سجلت الجمعة أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي، البرازيل (3,647 وفاة)، واميركا (929 وفاة)، والهند (773 وفاة)، وبولندا (768 وفاة)، وإيطاليا (718 وفاة).

وأوضحت البيانات أن الدول الخمس التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة، عالميا، خلال يوم واحد، كانت على التوالي، الهند التي اصبحت تسجل عدد اصابات جديدة مرتفع جدا بلغ (144,829 إصابة)، والبرازيل (89,090 إصابة)، واميركا (85,368 إصابة)، ومن دول الشرق الاوسط تركيا (55,791 إصابة)، وفرنسا (41,243 إصابة).

وما تزال أميركا تتصدر دول العالم قياساً بأعلى حصيلة وفيات وعدد اصابات اجمالية، تليها البرازيل التي اصبحت تعاني بشده من الوباء في المرتبة الثانية.

وأوضحت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم السبت الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (574,840 وفاة)، والبرازيل (348,934 وفاة)، والمكسيك (207,020 وفاة)، والهند (168,467 وفاة)، وبريطانيا (127,040 وفاة).

وأشارت إلى أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الأكثر تأثرا عالميا من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات: أميركا (31,802,772 إصابة)، والبرازيل (13,375,414 إصابة)، والهند التي تخطت اليوم عتبة الـ13 مليونا بواقع (13,205,926 إصابة)، وفرنسا (4,980,501 إصابة)، وروسيا (4,623,984 إصابة).

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