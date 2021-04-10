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شؤون فلسطينية

مفتي القدس يعلن موعداً مختلفاً مع السعودية بشأن تحرّي هلال شهر رمضان

مفتي القدس يعلن موعداً مختلفاً مع السعودية بشأن تحرّي هلال شهر رمضان
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أكد مفتي القدس والديار الفلسطينية، د.محمد حسين، اليوم السبت، بأن تحرّي هلال شهر رمضان المبارك، سيكون مساء يوم الاثنين المقبل، 12 من نيسان/إبريل الجاري.

في سياق متصل، قال حسين في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، إن مقدار صدقة الفطر هذا العام، 9 شواكل، أو ما يعادلها من العملات الأخرى.

جاء تصريح حسين، بالرغم من دعوة المحكمة العليا في السعودية إلى تحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك مساء يوم الأحد، 11 من نيسان/إبريل الجاري.

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