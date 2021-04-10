الطقس: تقلبات جوية في فلسطين حتى يوم الاثنين

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المدينـة



اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 11-7 41-8 51-6 بيت لحم 11-7 41-8 51-6 رام الله والبيرة 10-6 13-7 14-5 طولكرم 15-9 17-10 18-8 نابلس 13-8 15-9 16-7 قلقيلية 15-9 17-10 18-8 جنين 16-9 17-10 18-9 سلفيت 11-7 41-8 51-6 طوباس 17-10 18-11 19-10 روابي 13-8 15-9 16-7 الخليل 10-6 13-7 14-6 غزه 16-10 18-11 18-9 أريحا 23-14 24-15 25-15 خانيونس 16-10 18-11 18-9 الأغوار الشمالية 21-12 22-13 23-13 رفح 15-9 16-10 16-8

رام الله - دنيا الوطنيكون الجو غائما جزئيا الى غائم وبارداً في معظم المناطق، حيث يطرأ انخفاض ملموس آخر على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 8-10 درجات مئوية وتسقط زخات متفرقة من الأمطار فوق بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج .هذه الليلة: يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم وبارداً إلى شديد البرودة ، وتسقط زخات متفرقة من الأمطار فوق بعض المناطق خاصة الشمالية والرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.يوم الأحد، يستمر الجو غائما جزئيا إلى غائم وبارداً خاصة فوق المناطق الجبلية، ويطرأ ارتفاع درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام بحدود 5-7 درجات مئوية، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.يوم الاثنين، يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم، و يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا خاصة فوق المناطق الجبلية ودرجات الحرارة تبقى اقل من معدلها السنوي العام بحدود 4-6 وتكون فرصة ضعيفة لسقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق حتى ساعات المساء وفي ساعات الليل تميل الأجواء للاستقرار، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.يوم الثلاثاء، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها اقل من معدلها السنوي العام ويصبح الجو باردا نسبيا في المناطق الجبلية معتدلاً في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية من:1- التقلبات الجوية والانخفاض الحاد على درجات الحرارة .2- شدة سرعة الرياح. 3-خطر التزحلق على الطرقات.4-تدني مدى الرؤيا الأفقية .درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي