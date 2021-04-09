خلال مسيرة بالشيخ جراح.. شرطة الاحتلال تعتدي على النائب بـ (القائمة المشتركة) عوفير كسيف





والمظاهرة، تأتي احتجاجاً على استيلاء الاحتلال على منازل عدد من المقدسيين.





ويظهر شريط فيديو عراكا بين كاسيف وعدد من أفراد من شرطة الاحتلال، حيث قاموا بإلقائه أرضاً، وحطموا نظارته ومزقوا قميصه.



ووصل رئيس (كنيست)، يريف ليفين، تصرف عناصر الشرطة بـ "وحشي".





وقال: إنه سيتوجه الى وزير الأمن الداخلي على جناح السرعة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم لضمان عدم تكرار حوادث من هذا القبيل ضد أعضاء (كنيست).



رام الله - دنيا الوطنأوعز قائد شرطة الاحتلال في القدس، دورون تورجمان بالشروع في تحقيق حول تعرض النائب في (القائمة المشتركة)، عوفير كسيف، للضرب على يد أفراد من الشرطة خلال مظاهرة جرت في حي الشيخ جراح بالقدس.