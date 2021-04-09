الخليل: الاحتلال يصيب طفلاً في عينه ويتسبب له بفقدانها

الاحتلال يصيب طفلا بعينه

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب طفل، مساء اليوم الجمعة، بعيار معدني مغلف بالمطاط في عينه اليمنى، أطلقه جنود الاحتلال الإسرائيلي تجاهه، أثناء تواجده في منطقة باب الزاوية وسط الخليل، ما تسبب له بفقدانها.



ووفق وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، فإن الطفل عز الدين نضال البطش (13 عاما) أصيب بعيار معدني مغلف بالمطاط في العين، نقل على إثرها لمستشفى الخليل الحكومي.



وأكدت مصادر طبية، أن الطفل البطش فقد عينه نتيجة إصابتها بشكل مباشر، في حين قال والده ان ابنه أصيب أثناء تواجده داخل أحد المحال التجارية وسط المدينة.



وشهدت منطقة باب الزاوية، مواجهات بين الشبان وجنود الاحتلال المتمركزون على الحاجز العسكري المقام على مدخل شارع الشهداء وسط المدينة، أطلق خلالها الجنود الأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط، وقنابل الغاز المسيل للدموع تجاه المواطنين والمحال التجارية.