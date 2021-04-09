قطاع غزة: تسجيل 1064 إصابة بفيروس (كورونا) ليوم الجمعة

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

سجل قطاع غزة اليوم الجمعة، انخفاضا لافتاً بعدد الإصابات اليومية لفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19).



يأتي ذلك بعدما أعلنت وزارة الصحة بغزة، تسجيل 277 إصابة جديدة في الدورة الثانية ليوم الجمعة.



وبذلك يكون العدد الكلي للإصابات 1064 إصابة، بعد فحص 3064 عينة بنسبة إصابة حوالي 35%.



وسجلت وزارة الصحة أمس الخميس، 11 حالة وفاة، و1673 إصابة جديدة.