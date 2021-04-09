هيئة الأسرى: إدارة رامون تتعمد إهمال الحالة المرضية للأسير إيهاب حجوج

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، في تقرير لها الجمعة، أن إدارة سجن رامون تواصل سياستها المتعمدة في اهمال الحالة الصحية للأسرى المرضى في المعتقل ومن بينهم الأسير إيهاب حجوج (33 عامًا) من بلدة بني نعيم قضاء الخليل.



ولفتت الهيئة، أن الحجوج يعاني من انتفاخ أسفل القفص الصدري من الجهة اليسرى منذ 3 سنوات، وأن الأوجاع في تلك المنطقة تزداد يوما بعد آخر، كما يعاني من أوجاع في الرقبة والعمود الفقري، وصعوبة في الحركة بسبب ضربه والاعتداء عليه من قبل جنود الاحتلال عند اعتقاله في العام 14/3/ 2014، وتتعمد سلطات الاحتلال تجاهل وضعه الصحي وعدم تقديم أي علاجات حقيقيه تخفف من معاناته.



وبينت، أن الأسير الحجوج محكوم بالسّجن عشر سنوات، وهو متزوج وأب لطفلين.



يذكر أن عدد الأسرى المرضى في سجون الاحتلال نحو 700 مريض، من بينهم قرابة 280 أسير يعانون أمراضًا مزمنة، و12 أسيرا يعانون من السرطان.