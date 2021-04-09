شؤون فلسطينية

هيئة الأسرى: الاحتلال يواصل عزل الأسير أبو سرور بظروف صحية صعبة

هيئة الأسرى: الاحتلال يواصل عزل الأسير أبو سرور بظروف صحية صعبة
رام الله - دنيا الوطن
أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم الجمعة، أن إدارة سجن "اهوليكدار في بئر السبع" تواصل عزل الأسير أشرف أبو سرور 40 عاما من مخيم عايدة قضاء بيت لحم منذ أشهر طويلة، كما تتعمد إهمال وضعه الصحي وعدم تقديم ما يلزمه من
علاجات أو طعام مناسب.

وقالت الهيئة، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن الأسير أبو سرور يعاني من فقدان جميع أسنانه في الفك العلوي
وغالبية الأسنان بالفك السفلي إضافة لمعاناته من التهابات حاد باللثة، الأمر الذي يسبب له صعوبة في تناول الطعام دون هضمه بالشكل المناسب، ينتج عنه عسر بالهضم وإمساك دائم.

وأضافت أن الأسير يعاني أيضا من أوجاع بالمعدة والحوض والظهر ومشاكل في الرؤية.

ولفتت، بأن قوات الاحتلال كانت قد اعتقلت الأسير أبو سرور بتاريخ 25/11/2001، بعد مطاردة استمرت سنوات ونقلته مباشرة إلى التحقيق في الجلمة، حيث تعرض لتعذيبٍ قاسٍ خلال فترة التحقيق التي استمرت شهرين، ووجهت له تهمة الانتماء
لكتائب شهداء الأقصى الجناح العسكري لحركة فتح والمشاركة في مقاومة الاحتلال، وأصدرت محكمة الاحتلال بحقه حكماً بالسجن المؤبد.

وقد تعرض الأسير أبو سرور طول فترة اعتقاله الطويلة إلى للعديد من إجراءات التنكيل والتضييق، وكان تعرض في أكتوبر من العام 2015 لاعتداءٍ على يد ضباط إدارة سجن بئر السبع، حيث جرى ضربه على رأسه والاعتداء عليه بالعصي والأيدي
والأرجل، مما أدى إلى إصابته في عينيه وعدم قدرته على الرؤية، إضافة إلى إحداث أوجاع في الصدر والكتف بسبب الضرب، وجرى نقله إلى العزل دون أن يقدم له أي علاج.

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