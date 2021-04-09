شؤون فلسطينية

مستوطنون يمنعون المزارعين من الوصول لأراضيهم ببلدة بديا في سلفيت

رام الله - دنيا الوطن
منع مستوطنون اليوم الجمعة، عددًا من المزارعين من الوصول إلى أراضيهم الزراعية بالقرب من بلدة بديا في مدينة سلفيت، شمال الضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية بأن مستوطنين قاموا بطرد المزارعين في بلدة بديا أثناء محاولتهم الوصول إلى أراضيهم في خربة حسان الواقعة على أطراف القرية وأرغموهم على مغادرة المكان.

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